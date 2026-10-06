金門大橋複合型災情實兵演練 跨機關驗證應變機制

金門大橋今天舉行複合型災情實兵演練，跨機關驗證重大事故應變協調機制。交通部政務次長陳彥伯表示，演練目的在於找出不足之處，確保相關單位災時迅速應變，將災損降至最低。

金門縣政府觀光處說明，演練情境模擬金門受濃霧影響，金門大橋發生多車追撞事故，遊覽車與油罐車碰撞後造成油料洩漏、火災及大量傷病患，大橋雙向交通中斷，並延伸人員落水、旅客受傷、家屬關切、假訊息流傳及橋梁結構安全等複合型災情，藉由推演檢視各項應變機制與作業流程，並就發現的問題及可能缺口進行檢討精進。

陳彥伯今天接受媒體聯訪提到，金門大橋自民國111年通車，成為金門地區重要交通廊帶，此次演習是依行政院「115年災害防救演習訓令」辦理，並參採美國有關防救災演習規劃與評估的制度，藉此驗證相關單位在事故發生時的因應措施，找出不足之處，讓各單位間協調與指揮體系能更加完善。

金門縣政府副縣長陳祥麟表示，金門大橋通車至今累積人車次超過百萬，希望透過演習檢視相關災害防救計畫。此次共有8個檢驗點，預估投入超過200人，縣府多個局處、海巡、岸巡、中油、金門縣港務處等跨機關參與，先擬定防救計畫，再做兵棋推演，後續進行實兵演練，並依相關結果精進計畫，盼藉此做好周全準備。

金門縣政府觀光處指出，交通部及縣府昨天於金門縣災害應變中心辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」兵棋推演，採「有想定、無腳本」方式，透過動態災情逐步注入，實際檢視指揮決策、橫向聯繫、資源調度及備援運輸等應變機制，今天則接續辦理實兵演練，實際驗證事故搶救、大量傷病患處置、災害應變中心及前進指揮所運作、九宮碼頭替代疏運等項目。