快訊

LINE隔2個月又故障！不能傳訊、官方後台當機 網苦笑：小編下班囉

6縣市有感！16:41發生規模4.5地震 最大震度高雄3級

遭指公器私用 徐佳青否認濫用公帑：家人自費搭機看我是基本人權

聽新聞
0:00 / 0:00

金門大橋複合型災情實兵演練 跨機關驗證應變機制

中央社／ 金門縣6日電
金門大橋6日舉行複合型災情實兵演練，在交通事故災害防救演習方面，模擬金門大橋遊覽車與油罐車碰撞後造成油料洩漏、火災等情況。中央社
金門大橋6日舉行複合型災情實兵演練，在交通事故災害防救演習方面，模擬金門大橋遊覽車與油罐車碰撞後造成油料洩漏、火災等情況。中央社

金門大橋今天舉行複合型災情實兵演練，跨機關驗證重大事故應變協調機制。交通部政務次長陳彥伯表示，演練目的在於找出不足之處，確保相關單位災時迅速應變，將災損降至最低。

金門縣政府觀光處說明，演練情境模擬金門受濃霧影響，金門大橋發生多車追撞事故，遊覽車與油罐車碰撞後造成油料洩漏、火災及大量傷病患，大橋雙向交通中斷，並延伸人員落水、旅客受傷、家屬關切、假訊息流傳及橋梁結構安全等複合型災情，藉由推演檢視各項應變機制與作業流程，並就發現的問題及可能缺口進行檢討精進。

陳彥伯今天接受媒體聯訪提到，金門大橋自民國111年通車，成為金門地區重要交通廊帶，此次演習是依行政院「115年災害防救演習訓令」辦理，並參採美國有關防救災演習規劃與評估的制度，藉此驗證相關單位在事故發生時的因應措施，找出不足之處，讓各單位間協調與指揮體系能更加完善。

金門縣政府副縣長陳祥麟表示，金門大橋通車至今累積人車次超過百萬，希望透過演習檢視相關災害防救計畫。此次共有8個檢驗點，預估投入超過200人，縣府多個局處、海巡、岸巡、中油、金門縣港務處等跨機關參與，先擬定防救計畫，再做兵棋推演，後續進行實兵演練，並依相關結果精進計畫，盼藉此做好周全準備。

金門縣政府觀光處指出，交通部及縣府昨天於金門縣災害應變中心辦理「115年陸上交通事故災害防救演習」兵棋推演，採「有想定、無腳本」方式，透過動態災情逐步注入，實際檢視指揮決策、橫向聯繫、資源調度及備援運輸等應變機制，今天則接續辦理實兵演練，實際驗證事故搶救、大量傷病患處置、災害應變中心及前進指揮所運作、九宮碼頭替代疏運等項目。

金門大橋 金門 實兵演練

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穿柚子皮與內褲上街…金門某幼兒園裝扮引議 縣府介入：違法不當依法處置

金門青嶼17號砸2115萬修復 傳統建築活化縣府取得30年使用權

世新大學爭議事件簿／裁系辦、添娛樂設施、身分查驗 3連爆延燒一次看

資安院推4大重點工作強化防禦 加速運用AI對抗AI

相關新聞

解除孤島困境！台29線那瑪夏民生橋改建工程動工 預計2028年通車

台29線高雄那瑪夏民生橋被莫拉克風災損毀，新橋通車僅13年又出現溪底土石墊高緊逼梁底，以致豪雨暴漲溪水漫流淹過橋面無法通行，達卡努瓦里千餘人多次受困孤島，沒有其他替代道路。新橋今日舉辦動土儀式，新橋梁底比現在橋面抬高7公尺，預計2028年通車。

高雄仁武台糖地砍光樹木籌設土資場引起反彈 市府：會嚴格審查

高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地鄰近國道10號，近日砍除大量樹木進行整地，原本綠意盎然的林地變成光禿禿一片，鄰近居民無法取得施工訊息引發恐慌。今早議員吳利成質詢確認該筆土地申請設置土資場，要求市府直接駁回。市長陳其邁表示，仁武已有數處土資場，一定會嚴格審查。

金門青嶼17號砸2115萬修復 傳統建築活化縣府取得30年使用權

金門縣政府今天在金沙鎮青嶼17號舉行「傳統建築活化再利用簽約儀式」，縣府取得建築物30年使用權，將投入約2115萬元進行修復，未來規劃導入住宿、餐飲及文化體驗等多元利用，盼讓閒置古厝重新回到地方生活，也為青嶼聚落注入觀光與產業新動能。

國慶連假塞爆！墾丁首日住宿率估達8成 警祭交管分流措施

國慶連假9日起一連3日，國旅熱潮延續，屏東縣政府交旅處預估，墾丁首日實際住宿率將達8成。因應南下車潮，警方將針對車城、南...

金門大橋複合型災情實兵演練 跨機關驗證應變機制

金門大橋今天舉行複合型災情實兵演練，跨機關驗證重大事故應變協調機制。交通部政務次長陳彥伯表示，演練目的在於找出不足之處，...

國慶連假親子旅遊首選！屏東海生館「夜宿-迷你解說員親子營」

國慶連假想安排一趟親子旅行，又不想只是走馬看花逛景點，不妨讓孩子換個身分走進屏東海生館。「夜宿-迷你解說員親子營」今年最後兩場將於10月9日兒童班、10月10日小學班登場，適合趁連假帶孩子化身小小解說員挑戰解說任務，還能搭乘「鯨奇號」深入認識海洋生物。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。