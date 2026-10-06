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國慶連假出遊潮 公路客運高墾線規劃疏運班次

中央社／ 高雄6日電
國慶連假即將到來，因應出遊人潮，交通部公路局高雄區監理所表示，已督導高墾線共營業者規劃疏運班次。（高雄區監理所提供）中央社
國慶連假即將到來，因應出遊人潮，交通部公路局高雄區監理所表示，已督導高墾線共營業者規劃疏運班次。（高雄區監理所提供）中央社

因應國慶連假出遊人潮，高雄區監理所表示，已督導高墾線共營業者規劃疏運班次。另為鼓勵搭乘大眾運輸，10月8日至11日推出多項公共運輸優惠措施，包括85條國道客運路線85折優惠。

高雄區監理所新聞稿指出，因應出遊人潮，已督導高墾線共營業者規劃疏運班次，包括「9189墾丁快線」每日往返提供60班次、「9127D大鵬灣琉球線」每日往返提供44班次、「9117B墾丁機場快線」每日往返提供12班次。

另外，高雄市區監理所今天新聞稿表示，為鼓勵民眾於連假期間搭乘公共運輸，交通部公路局自10月8日0時至10月11日24時，提供多項公共運輸優惠措施。

票價優惠方面，85條國道客運路線享原票價85折優惠；搭乘國道客運、台鐵及高鐵後，10小時內轉乘在地客運或公車，使用電子票證可享轉乘一段票（或基本里程）免費。

另搭乘行經高鐵、台鐵及重要客運轉運站的幸福巴士路線，有免費乘車優惠。交通部也持續推動TPASS2.0+公共運輸常客優惠，每月搭乘2至3次回饋15%、4次以上回饋30%，註冊綠色運輸服務平台再加碼3%，最高可享相當於57折優惠。

高雄區監理所與高雄市區監理所均呼籲民眾多利用公共運輸，可使用「iBus公路客運」APP查詢客運資訊，優惠措施詳情可至公路局網站查詢。

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