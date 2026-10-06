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高雄捷運紫線規劃 陳其邁：財劃法修法衝擊進度

中央社／ 高雄6日電

針對高雄捷運紫線規劃進度，高雄市長陳其邁今天表示，可行性研究已獲交通部初審會議通過，市府規劃採兩階段推動；不過財劃法修法導致中央補助分配失衡，將對捷運紫線推進造成衝擊。

高雄市議會今天進行市政總質詢，議員關切捷運紫線規劃等議題，陳其邁答詢表示，可行性研究已獲交通部初審會議通過，市府已完成補充修正意見再送交通部審議，並規劃採兩階段推動，依序延伸至樹德科大與高雄大學。

陳其邁表示，財政收支劃分法修法將導致中央補助分配失衡，市府雖採短期資金調度因應，但仍增加利息成本，若長期未修正，將對捷運紫線推進造成衝擊。

另外，對於演唱會經濟效益與產業轉型議題，陳其邁表示，市府透過與應援團合作及多元活動行銷，吸引高達7成外地粉絲留宿，住宿率穩居7成以上，創造新台幣逾百億元產值，更帶動在地店家與商圈收益。

陳其邁強調，市府全力協助傳統產業轉型，未來將透過白埔園區在先進封裝測試與材料驗證上的布局，引導高雄現有的扣件、金屬工具機及石化等在地產業升級，順利鏈結並加入AI生態系供應鏈，讓傳統產業煥發新生機。

有關議員關心高雄車站周邊發展，陳其邁指出，中都地區為發展核心，具代表性的中都磚窯廠將做好古蹟保存與活化方案評估，留供下任市府推動。此外，市府將同步推動三鳳中街與後驛商圈意象改善。

陳其邁 高雄捷運 修法 財劃法 補助

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