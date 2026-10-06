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解除孤島困境！台29線那瑪夏民生橋改建工程動工 預計2028年通車

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
「台29線2k+880民生橋災後改建工程」今天動土，預計在2028年完工通車。圖／公路局提供
「台29線2k+880民生橋災後改建工程」今天動土，預計在2028年完工通車。圖／公路局提供

台29線高雄那瑪夏民生橋被莫拉克風災損毀，新橋通車僅13年又出現溪底土石墊高緊逼梁底，以致豪雨暴漲溪水漫流淹過橋面無法通行，達卡努瓦里千餘人多次受困孤島，沒有其他替代道路。新橋今日舉辦動土儀式，新橋梁底比現在橋面抬高7公尺，預計2028年通車。

公路局今早舉辦「台29線2k+880民生橋災後改建工程」動土祈福典禮，由公路局長林福山帶領區長孔賢傑等人動土奠基，祈求庇佑工程順利。

公路局指出，那瑪夏區民生橋是台29線的重要橋梁，也是那瑪夏區行政中心及達卡努瓦里連接外界的主要聯外幹道。原民生橋在2009年莫拉克風災時損毀，2013年緊急復建民生橋通行至今，因上游堆積大量土砂下移，導致河道型態改變，河床連年上升已影響橋梁安全。

2021年8月盧碧颱風、2023年8月卡努颱風、2024年7月凱米颱風及10月康芮颱風挾帶豪雨，以及2025年7月底豪雨災害，皆出現溪水漫流淹過橋面，達卡努瓦里頻頻面臨淪為孤島的危機。

在地方反映下，民生橋重建納入「丹娜絲風災特別預算」，總工程經費約 5.15億元，本工程全長 475 公尺，新民生橋是長度180公尺的3跨橋梁，主跨80公尺較原橋跨距45公尺大幅提升，橋寬13.5 公尺，採雙向雙車道，橋面配置人行道、設施帶及路燈照明設備。

公路局強調，新橋的梁底高程較原橋橋面超過7公尺、距離河床面超過15.8公尺，大幅增加通洪空間，工期為21個月。

公路局今早舉辦「台29線2k+880民生橋災後改建工程」動土祈福典禮，工程共21個月，新橋預計在後年完工通車。圖／公路局提供
公路局今早舉辦「台29線2k+880民生橋災後改建工程」動土祈福典禮，工程共21個月，新橋預計在後年完工通車。圖／公路局提供

豪雨 那瑪夏 橋梁

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