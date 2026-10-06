金門青嶼17號砸2115萬修復 傳統建築活化縣府取得30年使用權

金門縣政府今天在金沙鎮青嶼17號舉行「傳統建築活化再利用簽約儀式」，縣府取得建築物30年使用權，將投入約2115萬元進行修復，未來規劃導入住宿、餐飲及文化體驗等多元利用，盼讓閒置古厝重新回到地方生活，也為青嶼聚落注入觀光與產業新動能。

縣長陳福海今天上午代表縣府簽約，所有權人張星元則由弟弟黃星再代理。陳福海表示，金門傳統聚落與古厝不只是老建築，更承載先民生活、家族記憶與地方文化，縣府近年推動傳統建築保存，已從「修好古厝」進一步走向「讓古厝活起來」，希望透過公私協力，讓公共資源投入產生長期效益。

青嶼17號位於金門東北角，建築形式為「雙落大厝帶左突歸起疊樓」，由張堯赴菲律賓經商返鄉後興建，見證金門先民出洋打拚、返鄉建屋的僑鄉歷史，古厝在民國38年至47年間曾有國軍進駐，左側外牆至今還留有「實行三民主義」軍事標語，另保存「清河衍派」泥塑匾額、立面泥塑彩繪及室內木作雕刻等工藝，兼具僑鄉、戰地及傳統建築文化價值。

不過，這棟古厝長期閒置，屋頂、木構架及部分建築構件已有損壞，縣府目前已委由許義翔建築師事務所辦理規劃設計及監造，將透過現況調查、測繪與設計，在保存原有風貌及傳統工藝的前提下，兼顧未來使用需求。

陳福海指出，青嶼雖距離主要市區較遠，卻保存豐富的聚落文化與傳統建築，未來將以17號為活化據點，串聯周邊宗祠、洋樓及聚落資源，吸引遊客走進青嶼、延長停留時間，帶動地方消費與產業發展。

縣府近年也透過取得長期使用權，推動街區及潛力聚落活化，已修復活化11棟傳統建築，投入1億6773萬餘元，導入民宿、賣店、文化展覽及藝術創作等用途；另沙美特色街區修復7棟建築，工程決標金額約3250萬元。

截至今年9月，金門傳統建築風貌獎助累計完工789件（棟），獎助金額達12億273萬餘元。縣府表示，青嶼17號只是新起點，未來將持續串聯周邊文化資源，讓老厝不只是被保存，更能重新融入地方生活，為青嶼聚落找回新的生命力。

金門縣政府今天在金沙鎮青嶼17號舉行「傳統建築活化再利用簽約儀式」，縣長陳福海在致詞時表示，傳統聚落與古厝是金門先民留給後代的珍貴資產，不僅保存傳統建築技藝，也承載家族記憶與地方文化。圖／民眾提供