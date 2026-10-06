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高雄仁武台糖地砍光樹木籌設土資場引起反彈 市府：會嚴格審查
高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地鄰近國道10號，近日砍除大量樹木進行整地，原本綠意盎然的林地變成光禿禿一片，鄰近居民無法取得施工訊息引發恐慌。今早議員吳利成質詢確認該筆土地申請設置土資場，要求市府直接駁回。市長陳其邁表示，仁武已有數處土資場，一定會嚴格審查。
高市議員吳利成接獲民眾陳情，指稱仁武區文武路與新庄路一處土地鄰近仁武產業園區及滯洪池，近日砍除大量樹木，大面積開挖及整地，現場卻看不見工程告示牌，無法得知申請人、工程名稱、核准機關及工程用途等資訊，居民恐慌，擔心濫墾濫伐。
吳利成利用總質詢時間質問市府相關單位，為何可以大量砍樹變成光禿禿一片，到底申請何種使用變更或開發許可？工務局長楊欽富回應，這塊地是台糖造林地，已被私人承租使用，地主砍樹無法干涉；業者正申請設置土石方資源堆置處理場（土資場），尚未核准。
吳利成質疑，民眾隨便砍個樹、整地就被檢舉，台糖土地卻能大面積砍樹，尚未申請核准就直接開發；這裡距離人口密集的新庄社區僅100多公尺，車輛頻繁出入會影響交通安全及環境品質，仁武已經有數處土資場，他們都距離住宅區較遠，新場應該直接駁回，不能核准。
市長陳其邁表示，這塊地是業者先向台糖承租、砍樹後申請設置土資場，目前仁武區已設置數處土資場，所以市府立場會比較保留，必定嚴格審查。若會影響交通、環境，市府看法跟議員一致。
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