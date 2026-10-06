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高雄仁武台糖地砍光樹木籌設土資場引起反彈 市府：會嚴格審查

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地砍樹申設土資場，現場已經變成光禿禿一片。圖／議員吳利成提供
高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地砍樹申設土資場，現場已經變成光禿禿一片。圖／議員吳利成提供

高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地鄰近國道10號，近日砍除大量樹木進行整地，原本綠意盎然的林地變成光禿禿一片，鄰近居民無法取得施工訊息引發恐慌。今早議員吳利成質詢確認該筆土地申請設置土資場，要求市府直接駁回。市長陳其邁表示，仁武已有數處土資場，一定會嚴格審查。

高市議員吳利成接獲民眾陳情，指稱仁武區文武路與新庄路一處土地鄰近仁武產業園區及滯洪池，近日砍除大量樹木，大面積開挖及整地，現場卻看不見工程告示牌，無法得知申請人、工程名稱、核准機關及工程用途等資訊，居民恐慌，擔心濫墾濫伐。

吳利成利用總質詢時間質問市府相關單位，為何可以大量砍樹變成光禿禿一片，到底申請何種使用變更或開發許可？工務局長楊欽富回應，這塊地是台糖造林地，已被私人承租使用，地主砍樹無法干涉；業者正申請設置土石方資源堆置處理場（土資場），尚未核准。

吳利成質疑，民眾隨便砍個樹、整地就被檢舉，台糖土地卻能大面積砍樹，尚未申請核准就直接開發；這裡距離人口密集的新庄社區僅100多公尺，車輛頻繁出入會影響交通安全及環境品質，仁武已經有數處土資場，他們都距離住宅區較遠，新場應該直接駁回，不能核准。

市長陳其邁表示，這塊地是業者先向台糖承租、砍樹後申請設置土資場，目前仁武區已設置數處土資場，所以市府立場會比較保留，必定嚴格審查。若會影響交通、環境，市府看法跟議員一致。

高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地砍樹準備設置土資場，預定地光禿禿一片，居民不滿距離住家太近。圖／議員吳利成提供
高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地砍樹準備設置土資場，預定地光禿禿一片，居民不滿距離住家太近。圖／議員吳利成提供

高雄市議員吳利成關心仁武區一處台糖土地砍樹大量樹木準備設置土資場，要求市府不能核准。市長陳其邁允諾，一定會嚴格審查。圖／取自高市議會官網
高雄市議員吳利成關心仁武區一處台糖土地砍樹大量樹木準備設置土資場，要求市府不能核准。市長陳其邁允諾，一定會嚴格審查。圖／取自高市議會官網

高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地正在整地，已將大面積樹木砍除。圖／議員吳利成提供
高雄市仁武區仁新地段一處台糖土地正在整地，已將大面積樹木砍除。圖／議員吳利成提供

台糖 仁武 樹木

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