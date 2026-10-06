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國慶連假親子旅遊首選！屏東海生館「夜宿-迷你解說員親子營」

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
屏東海生館將於國慶連假舉辦「夜宿-迷你解說員親子營」。照片／屏東海生館提供
屏東海生館將於國慶連假舉辦「夜宿-迷你解說員親子營」。照片／屏東海生館提供

國慶連假想安排一趟親子旅行，又不想只是走馬看花逛景點，不妨讓孩子換個身分走進屏東海生館。「夜宿-迷你解說員親子營」今年最後兩場將於10月9日兒童班、10月10日小學班登場，適合趁連假帶孩子化身小小解說員挑戰解說任務，還能搭乘「鯨奇號」深入認識海洋生物。

配合雙十節，也推出「夜宿-迷你解說員親子營」總價折1,010元限定優惠，已報名上述場次者同樣適用。國慶假期讓孩子在遊玩中認識海洋、親近自然，打造寓教於樂的親子假期，增進親子間的互動與感情。

「夜宿-迷你解說員親子營」讓孩子從單純的觀察，變身為海生館的一日小小解說員，實際參與海生館解說員的工作。活動過程中，將戴上麥克風、站上海生館為孩子打造的專屬舞台，透過任務、觀察與解說等方式，不僅家長能捕捉孩子認真當小大人的可愛模樣，創造親子間的美好回憶，更培養孩子的表達與自信。

除此之外，「鯨奇號」從10月9日至10月11日國慶連假皆有開放，串聯海洋教育中心及濕地公園，帶旅客深入海生館的研究基地，沿途探索不同生態場域，從不同角度認識海洋。

國慶連假最後機會！家中寶貝化身迷你解說員。今年「夜宿-迷你解說員親子營」進入最後兩場，10月9日為兒童班、10月10日為小學班，剛好落在國慶連假期間，錯過就要等明年。

而今年雙十優惠也鎖定這最後兩場，凡於海景官網訂購10月9日兒童班或10月10日小學班其中任一場，總價即可折1,010元。已報名這兩場的家庭也不用擔心，同樣直接適用，不必重新報名即可享優惠，讓排好行程的家庭都能享有雙十回饋，展開一趟結合夜宿、海洋教育與親子互動的特色旅程。

而尚未報名的家庭，可以把握這次雙十優惠，把海生館排進親子旅遊清單，讓孩子在玩樂、體驗與探索中，陪孩子一起走進海洋，留下專屬於一家人的回憶。

國慶 連假 海生館

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