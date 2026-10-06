不再拿命換安全 高雄港引水人集資打造首艘專用引水艇今啟用

高雄港引水人長年搭老舊交通船，在風浪中攀登巨輪，落海、夾傷事故頻傳。2024年黃姓引水人遭兩船夾斷腿後，一群引水人決定「不再等別人換船」，集資打造符合新規格專業引水船「昕航一號」，今下午舉行啟航典禮，共同守護港口航行安全。

引水人又稱「領港」，負責引領大型商船安全進出港口，高雄港目前每天約64至80艘船舶進出，是全台引水作業最繁忙港口。但現行高雄港載送引水人15艘交通船，6家民營業者經營，船齡介於21至31年，沒有一艘專用引水船。

監察院去年調查報告指出，2019年至2024年9月間涉及引水人死傷事故6件釀1死5傷。對引水人而言，最危險往往不是操控巨輪，而是正式踏上船橋前那「關鍵三秒」：交通船與大型商船在浪中不斷碰撞、分離，引水人須抓準空檔，一把攀上懸掛船側繩梯。

2024年9月摩羯颱風過後，黃姓引水人執勤時遭交通船與大船夾斷腿，骨頭外露，忍痛爬上大船甲板，前後約4小時才送醫。引水人李汶彥說，有感於接連發生事故，讓他下定決心，「引水人的船，不能再等別人來換。」

李汶彥開始找同業籌資、尋找造船廠，起初響應不多，後來靖海造船吳姓董事長找來友人加入，陸續引水人投入，讓專精航海與領港的人，跨入造船與船舶營運領域，成立昕航公司。

歷時兩年打造「昕航1號」，新船長約17公尺、寬約5公尺、總噸位約46噸，配置雙主機約1600匹馬力，海試最高航速20.9節，目的並非追求速度，要讓交通船在海象不佳時更穩定貼近大型商船，降低兩船劇烈碰撞風險。

更關鍵的是，昕航1號設計從過去事故「倒推」。船尾設置可降至水線下約30公分的落水人員回收平台，讓受傷、失溫甚至無力自行攀爬落水者能被帶回甲板；船艏墊高登輪平台，增加引水人腿部與兩船碰撞區域的高度差，設駕駛艙天窗、落水定位、夜間攝影、救生筏及人體鉤等設備。

昕航指出，「昕航1號」今下午啟用，象徵邁向新里程碑，守護港口航行安全，攜手航港產業邁向永續發展的具體實踐。