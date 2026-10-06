快訊

土地種竹筍45年、也拿到農用證明！爸爸贈女兒仍被課百萬贈與稅

徐佳青遭控攜兒出訪 外交部政次吳志中：她身為母親要照顧兒子

美發芽馬鈴薯新制上路首批！逾339公噸龍葵鹼超標 食藥署：不調抽驗率

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄國慶連假交通管制分區看 左營萬年季明起先管制

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
左營萬年季明天起登場。圖／聯合報系資料照
左營萬年季明天起登場。圖／聯合報系資料照

國慶節3天連續假日，高雄景點預期湧入大量人車潮，交通局及警方規畫交通管制措施管制，加上明天左營「萬年季」活動就登場，率先實施交通管制；連假期間旗津、駁二、哈瑪星、旗山、美濃等熱門景點也將視車流實施彈性管制，民眾出遊前應先查詢路況及替代道路。

「2026高雄左營萬年季」明天至10月11日在蓮池潭風景區舉行，蓮池潭周邊每天下午2時至晚間10時禁止車輛進入；火獅出巡期間也將依路線實施道路管制。

高雄市交通局表示，高雄「愛．月熱氣球」活動9日至11日移師愛河上場，將視人車流量管制河西路、大成街，必要時改為行人徒步區。「高雄公園音樂節」9、10日在高雄展覽館，以及「Takao Rock打狗祭」10日至31日在高流舉行，建議搭乘捷運、輕軌前往。

駁二將視車流實施彈性兩階段管制，大義街、大勇路及周邊區域可能管制；哈瑪星全天管制遊覽車進入西子灣、哈瑪星，哨船街壅塞回堵時，將彈性啟動中山大學單行管制。

旗津地區依車流彈性實施4階段管制，包括廟前街行人徒步區、北島貝殼館、中島風車公園及全島過港隧道管制；鼓山輪渡站每天上午11時至晚間7時，管制燃油機車上渡輪，實施機車分流。

旗山、美濃部分，旗山中山路旗山老街假日下午1時至晚間7時設行人徒步區。美濃高140、台28易壅塞，往六龜、荖濃可改走國10里港交流道、台3、高100、台28等替代道路。

山區道路台20臨105線梅山口至向陽，9人座以下小型車每天上午7時至下午2時可進入，下午5時前須離開；下午2時起只出不進，下午3時起勸離。

交通局提醒，民眾可利用高雄市即時交通資訊網及省道即時交通資訊網掌握路況，並適時改走替代道路。

國慶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國慶設備安裝、預演作業需求 總統府周邊連4天交管

台東國慶焰火可搭免費接駁公車 兩地可搭人滿即發車

嚴防連假疏運強碰通勤人潮亂象 高鐵10月8日起祭出新措施加密班次

國慶5日空中全兵力操演因氣候取消 改7日上午實施

相關新聞

高雄國慶連假交通管制分區看 左營萬年季明起先管制

國慶節3天連續假日，高雄景點預期湧入大量人車潮，交通局及警方規畫交通管制措施管制，加上明天左營「萬年季」活動就登場，率先實施交通管制；連假期間旗津、駁二、哈瑪星、旗山、美濃等熱門景點也將視車流實施彈性管制，民眾出遊前應先查詢路況及替代道路。

屏東百歲阿嬤莊夜合 聽得到悄悄話

今年滿百歲的屏東縣人瑞莊夜合，日常起居多能自理，平日愛喝咖啡、吃甜食，閒暇剝毛豆消磨時光，縣長周春米昨代表總統府、衛生福利部及縣府致贈重陽禮，聆聽阿嬤走過一世紀的歲月故事，驚訝她耳聰目明，「連說悄悄話都聽得到」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。