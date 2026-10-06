高雄國慶連假交通管制分區看 左營萬年季明起先管制

國慶節3天連續假日，高雄景點預期湧入大量人車潮，交通局及警方規畫交通管制措施管制，加上明天左營「萬年季」活動就登場，率先實施交通管制；連假期間旗津、駁二、哈瑪星、旗山、美濃等熱門景點也將視車流實施彈性管制，民眾出遊前應先查詢路況及替代道路。

「2026高雄左營萬年季」明天至10月11日在蓮池潭風景區舉行，蓮池潭周邊每天下午2時至晚間10時禁止車輛進入；火獅出巡期間也將依路線實施道路管制。

高雄市交通局表示，高雄「愛．月熱氣球」活動9日至11日移師愛河上場，將視人車流量管制河西路、大成街，必要時改為行人徒步區。「高雄公園音樂節」9、10日在高雄展覽館，以及「Takao Rock打狗祭」10日至31日在高流舉行，建議搭乘捷運、輕軌前往。

駁二將視車流實施彈性兩階段管制，大義街、大勇路及周邊區域可能管制；哈瑪星全天管制遊覽車進入西子灣、哈瑪星，哨船街壅塞回堵時，將彈性啟動中山大學單行管制。

旗津地區依車流彈性實施4階段管制，包括廟前街行人徒步區、北島貝殼館、中島風車公園及全島過港隧道管制；鼓山輪渡站每天上午11時至晚間7時，管制燃油機車上渡輪，實施機車分流。

旗山、美濃部分，旗山中山路旗山老街假日下午1時至晚間7時設行人徒步區。美濃高140、台28易壅塞，往六龜、荖濃可改走國10里港交流道、台3、高100、台28等替代道路。

山區道路台20臨105線梅山口至向陽，9人座以下小型車每天上午7時至下午2時可進入，下午5時前須離開；下午2時起只出不進，下午3時起勸離。

交通局提醒，民眾可利用高雄市即時交通資訊網及省道即時交通資訊網掌握路況，並適時改走替代道路。