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高雄港啟動生質燃油加注 接軌國際航運能源轉型

中央社／ 高雄5日電

高雄港第六貨櫃中心今天舉行生質燃油加注服務啟動典禮，並完成國內首次海運船舶生質燃油加注作業，為台灣港口發展船舶替代燃料服務、接軌國際航運能源轉型，立下重要里程碑。

今天典禮為陽明海運所屬結明輪加注生質燃油，完成國內首次海運船舶生質燃油加注作業。交通部、航港局、台灣港務公司、台灣中油公司及航商業者見證。

交通部航政司長韓振華致詞表示，今天高雄港生質燃油加注服務順利啟動，展現出政府與產業攜手合作，將能源轉型從政策方向落實到港口現場的重要成果。

航港局長葉協隆表示，高雄港生質燃油加注服務啟動，不僅是燃料平台成立後的重要成果，也代表政府、港口、能源供應端與航運業者間的合作；未來也將推動液化天然氣（LNG）加注，並關注甲醇、氫、氨等零碳燃料的成熟與國際發展。

台灣港務公司董事長周永暉說，高雄港為台灣最大國際商港，眾多大型航商進駐、國際航線密集，搭配洲際二期石化及能源產業基礎，具發展多元船舶燃料加注服務良好條件。今天加注服務以高雄港為起點，為台灣海運永續發展開啟新紀元。

此次海運生質燃油由台灣中油公司供應。中油董事長方振仁說，相較傳統船用石化燃油，約可減少20%溫室氣體排放。此外，台灣中油公司已取得國際永續性與碳認證，並可提供永續證明文件，將可提供航商作為船舶減碳效益的佐證。

台灣港務公司表示，交通部去年成立跨部會「海運替代燃料工作平台」，推動海運替代燃料發展。高雄港在各大航商響應下，陽明海運、萬海航運及中鋼運通旗下船舶陸續進行生質燃油加注，加注量已達1200公噸。

高雄港 航運 能源

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