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屏東30家機構提供預立醫療諮商 已逾6千人簽署

中央社／ 屏東縣5日電

為尊重病人醫療自主，屏東縣內目前共有30家醫療機構提供預立醫療諮商服務，已有逾6694人完成簽署，意願註記在健保卡，減少家人面對重大醫療抉擇時的兩難。

屏東衛生局長張秀君今天透過新聞稿表示，預立醫療不是放棄治療，而是提前為自己保留選擇的權利。民眾可透過「預立醫療照護諮商（ACP）」了解未來可能面臨的醫療情境，再依個人價值與意願簽署「預立醫療決定（AD）」，並依規定註記於健保卡，讓未來的醫療照護更符合本人意願。

張秀君提及，自去年5月1日起，預立醫療照護諮商服務擴大適用對象，包括65歲以上重大傷病病人、符合安寧療護收案條件者、輕度失智症、公告病名患者、居家醫療照護整合計畫對象，及參與家庭醫師或地區醫院計畫的65歲以上多重慢性病病人。

目前屏東縣已有6694人完成預立醫療決定簽署，縣內共有30家醫療機構提供預立醫療照護諮商服務。衛生局將持續結合醫療院所及基層醫療資源，推廣病人自主權利。

衛生局呼籲，民眾可趁還能為自己做決定時，和家人談談未來希望接受的醫療照護，讓自己的意願被看見，也讓家人在未來面對重大醫療決定時，少一份兩難、多一份安心。民眾如有預立醫療照護規劃需求，可至衛生福利部中央健康保險署全球資訊網、「健保快易通｜健康存摺」APP查詢服務院所、屏東衛生局官網或洽詢所在地衛生所。

屏東 預立醫療 健保卡

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