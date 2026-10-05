快訊

再爆徐佳青讓愛子假冒「攝影官」出訪 民眾黨團：立刻停職、依法究責

停車糾紛出奇招！花店老闆道路搭「靈堂」擋車 網友：這招太狠了

房仲拿李多慧當賣點招攬「當鄰居」 網炸鍋經紀公司嚴正發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

地籍重測異議不用層層轉辦 屏東各地政事務所就近受理

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
重測人員藉由地籍調查作業向民眾說明並協助指出界址位置。圖／屏東縣政府地政處提供
重測人員藉由地籍調查作業向民眾說明並協助指出界址位置。圖／屏東縣政府地政處提供

簡化行政流程、提升在地服務，屏東縣政府宣布，即日起將「地籍圖重測結果公告期間土地所有權人申請異議複丈業務」，委任由重測區所轄各地政事務所直接受理及辦理，減少公文往返及行政陳核時間，民眾就近申辦，提升服務效能。

屏東縣政府地政處表示，屏東縣幅員遼闊，每年度地籍圖重測區分布不同鄉鎮市。過去土地所有權人如對重測公告結果有異議，依法須向縣府申請異議複丈，後續實地測量及相關作業仍由土地所在地轄區地政事務所執行，行政程序需經公文往返及層層陳核。

為落實行政簡化及在地化便民服務，縣府依「土地法」、「地籍測量實施規則」及「行政程序法」等相關規定，將地籍圖重測公告期間異議複丈相關業務，委任由土地所在地轄區地政事務所直接辦理，從案件受理、審查、規費收繳、實地測量到結果通知，由轄區地政事務所提供一站式服務，縮短案件處理流程，也讓民眾申辦更加便利。

地政處說明，本次委任範圍涵蓋各地政事務所辦理各年度「地籍圖重測」及「補辦地籍圖重測」成果公告期間，土地所有權人申請異議複丈相關業務，包括案件受理及審查、規費收繳與退費審查，以及實地複丈與結果通知等。土地所有權人如對公告結果有疑義，可直接向土地所在地轄區地政事務所提出申請，由地政事務所受理後派員辦理實地複丈，並通知申請人複丈結果，無須再透過縣府轉辦。

地政處提醒，申請地籍圖重測異議複丈須符合相關法定要件。土地所有權人在地籍圖重測期間，應依地政機關通知到場配合辦理地籍調查並完成簽名或蓋章；如對重測結果有異議，須於地籍圖重測成果公告30日期間內提出異議複丈申請。

土地所有權人收到地籍圖重測結果通知後，應特別留意重測成果公告期間及相關內容，如對重測結果有疑義，請把握30日公告期限，備妥相關文件，直接向土地所在地轄區地政事務所提出異議複丈申請，以免逾期影響自身權益。

屏東縣政府表示，透過業務委任，將原本須經縣府與地政事務所往返的行政流程予以簡化，由第一線地政事務所直接提供受理、審查及測量服務，提升行政效率，也讓地政服務更加貼近民眾需求，持續朝「就近申辦、流程簡化、服務加速」的便民目標邁進。

屏東 屏東縣政府 屏東縣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

老宅延壽申請版圖曝光！三縣市包辦逾七成 這一關最花時間

竹市特教評鑑表現亮眼 獲教育部「優等」肯定

外籍男大生涉性侵不起訴 屏縣府未調查發函補習班停聘 提告國賠勝訴

中國信託證券領先業界 PI申請全面線上化

相關新聞

高雄清潔車卡天坑動彈不得 柯志恩「夢想海港城」意外曝光

高雄今天上午無風也無雨，中午左右，一輛高雄市環保局的清潔車行經三民區鼎中路，竟無預警陷落路面坑洞動彈不得，事發地點恰巧在柯志恩「夢想海港城」旁邊道路，引起關注。國民黨高市黨部發言人張永杰說，高雄市道路工程品質實在有待加強。

香蕉、芋頭搶進零食櫃 高樹農會推出雙脆片搶攻下午茶商機

香蕉、芋頭農特產品，也要搶進辦公室抽屜和下午茶零食櫃。屏東縣高樹鄉農會看準休閒食品市場，將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。

地籍重測異議不用層層轉辦 屏東各地政事務所就近受理

簡化行政流程、提升在地服務，屏東縣政府宣布，即日起將「地籍圖重測結果公告期間土地所有權人申請異議複丈業務」，委任由重測區所轄各地政事務所直接受理及辦理，減少公文往返及行政陳核時間，民眾就近申辦，提升服務效能。

影／百歲阿嬤愛喝咖啡吃甜食還剝毛豆 周春米：悄悄話都聽得到

九九重陽將屆，屏東縣長周春米今拜訪今年滿百歲人瑞莊夜合，育有3男4女，如今有11個孫子、18名曾孫，兒孫滿。日常起居多能自理，愛喝咖啡、吃甜食，閒暇剝毛豆消磨時光，練習手部靈活能力。周春米說，屏東縣今年百歲人瑞165人，今年滿百歲有72人。

綠議員送「甘蔗」暗酸蔣萬安 陳其邁笑稱會帶走並好好珍惜

高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安近日常有議題交鋒，日前蔣萬安發生「甘蔗」事件引發討論，高雄市議員黃文益今日也在議會贈送一根甘蔗給陳其邁，除祝福節節高升之外，也叮囑市長不要忘了帶走。陳其邁說，非常感謝議會不分黨派議員給予的指導，他會好好珍惜議員所送的禮物。

平均薪資35K起 屏東10月6日博覽會攜手台積電供應鏈與在地企業徵才

屏東縣政府攜手台積電慈善基金會、104人力銀行，10月6日上午在屏東體育館舉辦2026攜手築夢職達未來徵才活動，集結超過40家廠商，提供800個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾到場參與。另針對青年及在校學生規畫職涯探索、產業體驗與多元職涯講座，協助青年認識產業、探索未來方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。