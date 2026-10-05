地籍重測異議不用層層轉辦 屏東各地政事務所就近受理

簡化行政流程、提升在地服務，屏東縣政府宣布，即日起將「地籍圖重測結果公告期間土地所有權人申請異議複丈業務」，委任由重測區所轄各地政事務所直接受理及辦理，減少公文往返及行政陳核時間，民眾就近申辦，提升服務效能。

屏東縣政府地政處表示，屏東縣幅員遼闊，每年度地籍圖重測區分布不同鄉鎮市。過去土地所有權人如對重測公告結果有異議，依法須向縣府申請異議複丈，後續實地測量及相關作業仍由土地所在地轄區地政事務所執行，行政程序需經公文往返及層層陳核。

為落實行政簡化及在地化便民服務，縣府依「土地法」、「地籍測量實施規則」及「行政程序法」等相關規定，將地籍圖重測公告期間異議複丈相關業務，委任由土地所在地轄區地政事務所直接辦理，從案件受理、審查、規費收繳、實地測量到結果通知，由轄區地政事務所提供一站式服務，縮短案件處理流程，也讓民眾申辦更加便利。

地政處說明，本次委任範圍涵蓋各地政事務所辦理各年度「地籍圖重測」及「補辦地籍圖重測」成果公告期間，土地所有權人申請異議複丈相關業務，包括案件受理及審查、規費收繳與退費審查，以及實地複丈與結果通知等。土地所有權人如對公告結果有疑義，可直接向土地所在地轄區地政事務所提出申請，由地政事務所受理後派員辦理實地複丈，並通知申請人複丈結果，無須再透過縣府轉辦。

地政處提醒，申請地籍圖重測異議複丈須符合相關法定要件。土地所有權人在地籍圖重測期間，應依地政機關通知到場配合辦理地籍調查並完成簽名或蓋章；如對重測結果有異議，須於地籍圖重測成果公告30日期間內提出異議複丈申請。

土地所有權人收到地籍圖重測結果通知後，應特別留意重測成果公告期間及相關內容，如對重測結果有疑義，請把握30日公告期限，備妥相關文件，直接向土地所在地轄區地政事務所提出異議複丈申請，以免逾期影響自身權益。

屏東縣政府表示，透過業務委任，將原本須經縣府與地政事務所往返的行政流程予以簡化，由第一線地政事務所直接提供受理、審查及測量服務，提升行政效率，也讓地政服務更加貼近民眾需求，持續朝「就近申辦、流程簡化、服務加速」的便民目標邁進。