影／百歲阿嬤愛喝咖啡吃甜食還剝毛豆 周春米：悄悄話都聽得到

九九重陽將屆，屏東縣長周春米今拜訪今年滿百歲人瑞莊夜合，育有3男4女，如今有11個孫子、18名曾孫，兒孫滿。日常起居多能自理，愛喝咖啡、吃甜食，閒暇剝毛豆消磨時光，練習手部靈活能力。周春米說，屏東縣今年百歲人瑞165人，今年滿百歲有72人。

縣長周春米今慰訪100歲的人瑞莊夜合，住在屏東市大埔地區，周春米送上縣府萬元紅包、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等祝福，也與阿嬤話家常、聆聽她走過一世紀歲月故事，兒孫滿堂、笑聲不斷，周春米說，看到長輩健康長壽，就是屏東最大的福氣。

今年一百歲莊夜合是屏東公館人，早年家境清寒，曾在日本家庭幫傭，與丈夫育3男4女，為養育子女辛勤工作，曾做生意、洗衣及縫紉等工作，背著孩子、肩挑白米搭火車往返屏東與台南新營。7名子女拉拔長大，子女已成家立業，膝下有11名孫輩及18名曾孫，福氣滿滿。

今年滿一百歲莊夜合日常起居多能自行處理，子女陪伴一旁，家庭支持系統佳，沒有申請長照服務。周春米讚莊阿嬤耳聰目明，笑稱「連講悄悄話都聽得到」，莊阿嬤也與周春米分享平常手部勞動，示範如何將毛豆剝得又快又完整，互動溫馨。

縣府團隊今準備蛋糕幫長輩過生日，開心唱生日快樂歌，莊夜合直呼「今天好幸運！」，她喜歡喝咖啡、吃甜食與種花，保有對生活熱情，簡單自在方式過每一天。

閒暇時，莊夜合的兒子會陪她搭火車走走，利用敬老卡到潮州吃燒冷冰、到竹田驛站賞景或到市場逛逛。主要照顧者、64歲老么趙又田分享母親健康秘訣，他說，盡量讓媽媽自己完成事情，例如洗澡時，協助她進浴室，讓她自己穿脫衣服、搓澡，不會把事情都做好，保有她自理的能力，平日會陪媽媽坐在家門前，看著往返車流，感受寧靜日子，家裡兄弟姊妹輪流照顧媽媽，未申請長照服務。

周春米說，莊阿嬤用一百年的人生見證時代變遷，也以堅毅與母愛守護家庭，如同早年台灣女性的寫照，從年輕為家庭打拚到老，感受到百歲長者的人生智慧與生命韌性。今年屏東新增72名滿一百歲長者，現有165名人瑞，都是屏東的寶貝，縣府推動各項老人福利政策，讓長輩在屏東生活共榮共老共好。

縣府社會處表示，截至今年8月底，屏東縣老年人口占全縣人口22.39%。今年90歲至99歲長者共計6871人，每人縣府敬贈2000元敬老金；百歲以上長者165人，敬贈1萬元敬老金，總計發放7036名長者。

現場準備蛋糕幫百歲人瑞莊夜合（右二）慶生，縣長周春米（左二）、議員梁育慈（右一）與縣議員張平原（左一）一起祝福阿嬤生日快樂。記者劉星君／攝影

現場準備蛋糕幫百歲人瑞莊夜合（中）慶生，縣長周春米（左）、議員梁育慈（右）一起唱生日快樂歌。記者劉星君／攝影

縣府團隊也特別準備阿嬤莊夜合（右二）喜歡的咖啡禮盒。記者劉星君／攝影