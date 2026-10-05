屏東百歲人瑞生活自理佳 周春米慰訪聆聽走過一世紀故事

重陽節將至，屏東縣長周春米今天慰訪人瑞莊夜合，除話家常，也聆聽莊夜合走過一世紀的歲月故事。周春米表示，看到長輩健康長壽，就是屏東最大的福氣。

早年家境清寒的莊夜合，曾在日本家庭幫傭，婚後與丈夫育有7名子女，為養育子女長年辛勤工作，曾做生意、洗衣及縫紉等工作，甚至背著孩子、肩挑白米搭乘火車往返屏東與台南新營。歷經歲月與辛勞，將子女拉拔長大，如今子女皆已成家立業，膝下共有11名孫輩及18名曾孫，兒孫滿堂，福氣滿滿。

周春米今天訪視，送上縣府萬元紅包、總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片等祝福，並關切莊夜合日常生活狀況。一旁家屬提及，日常起居莊夜合大多能自行處理，子女從旁陪伴，未申請使用長照服務。

周春米表示，阿嬤用100年的人生見證時代變遷，也以堅毅與母愛守護家庭，如同早年台灣女性寫照，從年輕為家庭打拚到老，感受到百歲長者的人生智慧與生命韌性。今年屏東新增72名滿100歲的長者，現共有165名人瑞，都是屏東的寶貝，持續推動各項老人福利政策，讓長輩在屏東生活共榮共老共好。

縣府團隊也準備蛋糕幫莊夜合過生日，一起開心唱生日快樂歌，讓莊夜合直呼「今天好幸福」。她喜愛喝咖啡、吃甜食、種花，閒暇時兒子會陪她搭乘火車外出走走，利用敬老卡到潮州品嚐燒冷冰、前往竹田驛站賞景或到市場逛逛，在熟悉的生活中享受出遊樂趣。

縣府社會處表示，截至今年8月底，屏東縣老年人口占全縣人口22.39%。今年90歲至99歲長者共6871人，每人縣府敬贈新台幣2000元敬老金；百歲以上長者則有165人，每人敬贈1萬元敬老金。最高齡為設籍新埤鄉109歲的葉奶奶，其次為設籍東港鎮106歲的張奶奶，以及設籍內埔鄉105歲的潘爺爺。