高雄即時支援、捐款逾1.5億日圓 熊本縣知事訪高致謝

日本熊本縣知事木村敬4日率團訪台，首站先到高雄，並拜會高雄市長陳其邁。木村敬感謝高雄在7月熊本強震後第一時間伸出援手，並募集捐款逾1.5億日圓，以實際行動陪伴熊本度過難關。

木村敬與熊本縣議長內野幸喜等人到訪高雄，市府並於拜會現場布置應援牆，貼滿震災期間高雄市民在台日大港水果祭活動上，親筆寫給熊本的祈福小卡。一張張寫著「加油」等祝福話語的卡片，吸引木村敬與訪團成員駐足觀看。

木村敬感謝高雄在今年7月熊本強震後第一時間伸出援手，即時將民生物資及熱食送進災區，更募集捐款逾1.5億日圓，以實際行動陪伴熊本度過難關。「對於高雄情重如山的援助，一定要當面表達衷心致謝。」

內野幸喜表示，感謝高雄在熊本遭遇災害時給予即時而溫暖的支持，並肯定雙方多年來在教育及青年交流的成果。隨著高雄與熊本在半導體產業上的連結日益緊密，期待未來持續促進兩地經濟、教育文化等多元交流。

陳其邁表示，高雄與熊本的深厚情誼，無論遭遇多少困難，都能彼此扶持、再次站起。此外，高雄與熊本同樣快速發展半導體及高科技產業，面對全球供應鏈重組與人才競爭，雙方未來可持續深化產業、科研及人才培育合作等。

高雄市行政暨國際處今天新聞稿表示，自2017年高雄市與熊本縣、熊本市締盟以來，城市間的往來已全面深入多元領域與市民生活。目前高雄與熊本縣建立25姊妹校次，更延伸至青年、文化、觀光、體育及產業等多元面向。