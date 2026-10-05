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高雄市稽查長照機構裁罰16件 多為夜班護理人力不足

中央社／ 高雄5日電

高雄市衛生局今天表示，為把關住宿型長照機構服務品質，今年截至7月底無預警稽查並裁罰共16件，常見違規樣態為夜班護理人力不足、照護比不足等違反機構設置標準。

高雄市政府統計，截至今年7月，全市65歲以上老年人口已逾57萬人，佔全市人口21.27%。有越來越多高齡長者有尋找安全、優質的住宿型長照機構需求。

衛生局今天新聞稿指出，目前全市共有240家住宿型長照服務機構，提供1萬6908床。為把關住宿型長照機構服務品質，今年截至7月底持續辦理不預先通知（含夜間）檢查，結果已裁罰共16件。

衛生局說明，常見違規樣態為夜班護理人力不足、照護比不足等違反機構設置標準，以及機構容留非長照人員提供長照服務，或違反收費標準超額或擅立項目收費等，均已輔導機構依法限期改善或裁罰。

衛生局表示，除每年對住宿機構督導考核，給予即時專業指導，亦訂定「住宿式長照機構服務品質查核輔導機制」，結合消防、工務、勞工及環保等局處進行「不預先通知檢查」，嚴格檢視住宿機構消防公安、人力配置、膳食衛生等措施。

此外，為優化長照體系，衛生局持續執行三大獎勵計畫，包括「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」、「住宿機構照顧品質獎勵計畫」及「住宿機構強化感染管制獎勵計畫」；同時落實感染管制，確保機構具備高韌性的傳染病應對能力。

衛生局提醒民眾，挑選住宿長照機構時，應考量長輩實際照顧需求、機構品質與口碑、收費方式、探視交通便利度及環境乾淨度等關鍵因素，並可參考衛生局官網，查詢最新護理之家及長照機構名冊、督導考核結果。

長照 高雄市 人力 衛生局

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