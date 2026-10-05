高雄清潔車卡天坑動彈不得 柯志恩「夢想海港城」意外曝光

高雄今天上午無風也無雨，中午左右，一輛高雄市環保局的清潔車行經三民區鼎中路，竟無預警陷落路面坑洞動彈不得，事發地點恰巧在柯志恩「夢想海港城」旁邊道路，引起關注。國民黨高市黨部發言人張永杰說，高雄市道路工程品質實在有待加強。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆競選總部設在左營區博愛與曾子路口，預計10月17日在鳳山舉辦競選總部成立大會。國民黨對手柯志恩以市黨部為競選基地，沒有特別規畫設立競選總部，不過會成立休閒驛站（夢想海港城）舉辦活動，凝聚支持者向心力。

中午時分，柯志恩「夢想海港城」旁鼎中路出現路面下陷影響交通。國民黨高市黨部發言人張永杰說，今日天氣晴朗、無風無雨，大馬路上卻莫名出現破洞，剛好是市府環保局的車子，又很剛好破在柯志恩的新據點「夢想海港城」旁邊。

張永杰批評，前些日子高雄連日大雨，國民黨議員出面呼籲加強高雄道路工程品質，還被綠營及側翼抨擊是唱衰高雄，現在天氣晴朗，大白天都出現坑洞，事實證明高雄的道路品質工程確實真的不行，難怪賴瑞隆廣告也要學習韓國瑜的「路平、燈亮、水溝通」。

高市環保局一輛清潔車行經鼎中路發生路面下陷，恰巧旁邊就是柯志恩即將成立的「夢想海港城」。圖／張永杰提供

高市環保局一輛清潔車行經鼎中路發生路面下陷，恰巧旁邊就是柯志恩即將成立的「夢想海港城」。圖／張永杰提供

柯志恩在高雄市三民區明誠路規畫「夢想海港城」，預計本月中旬左右開幕。記者徐白櫻／攝影