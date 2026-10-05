快訊

認知障礙家庭是注定失格的家長？國際經驗反思台灣兒童保護

驚悚瞬間！長庚接駁車失控撞進轉運站 玻璃碎裂2候車民眾受傷

沙國逆勢對亞洲大砍油價！折價創六年最大 動機曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員送「甘蔗」暗酸蔣萬安 陳其邁笑稱會帶走並好好珍惜

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃文益贈送一根甘蔗給市長陳其邁，這份特別的禮物讓現場人員全都咧嘴燦笑。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃文益贈送一根甘蔗給市長陳其邁，這份特別的禮物讓現場人員全都咧嘴燦笑。記者徐白櫻／攝影

高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安近日常有議題交鋒，日前蔣萬安發生「甘蔗」事件引發討論，高雄市議員黃文益今日也在議會贈送一根甘蔗給陳其邁，除祝福節節高升之外，也叮囑市長不要忘了帶走。陳其邁說，非常感謝議會不分黨派議員給予的指導，他會好好珍惜議員所送的禮物。

台北市長蔣萬安日前出席宮廟活動，隨行人員誤將廟方致贈象徵祝福的甘蔗遺留在路邊，引發政治風波。

高雄市議員黃文益正式總質詢之前，特別挑選一根很漂亮的甘蔗給陳其邁當畢業禮物。黃文益說，這份禮物除感謝市長六年付出，也祝福市長卸任後節節高升，但他只提出一個請求，「要記得帶回去市政府，別留在這裡」。

陳其邁笑著收下甘蔗，並叮嚀幕僚要收好。陳其邁事後受訪表示，黃文益的點子很多，大家五花八門，在這甘蔗之後，不知道其他人會送上什麼，總之非常感謝議員的好意。

陳其邁說，市長六年即將到任，他非常感謝議會不分黨派議員給予很多指導，當然也包括禮物，「我都會好好的珍惜」。

除黃文益之外，近期議會總質詢，民進黨市議員鄭孟洳也送一架紙飛機給陳其邁，希望陳其邁卸任後往高處發展，別忘記繼續照顧高雄。

陳其邁 甘蔗 議員 蔣萬安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

接任競總榮譽主委…傳提名沈伯洋只為牽制蔣萬安 賴總統：認知作戰

主辦宣布「洋流」破8萬 卓榮泰轟蔣萬安虛偽…籲解除「萬安警報」

藍白合擊…黃國昌挺柯志恩 批賴瑞隆「投票部隊」

沈伯洋競選總部成立 賴總統、蔡英文、卓榮泰站台牽手高喊凍蒜

相關新聞

綠議員送「甘蔗」暗酸蔣萬安 陳其邁笑稱會帶走並好好珍惜

高雄市長陳其邁與台北市長蔣萬安近日常有議題交鋒，日前蔣萬安發生「甘蔗」事件引發討論，高雄市議員黃文益今日也在議會贈送一根甘蔗給陳其邁，除祝福節節高升之外，也叮囑市長不要忘了帶走。陳其邁說，非常感謝議會不分黨派議員給予的指導，他會好好珍惜議員所送的禮物。

香蕉、芋頭搶進零食櫃 高樹農會推出雙脆片搶攻下午茶商機

香蕉、芋頭農特產品，也要搶進辦公室抽屜和下午茶零食櫃。屏東縣高樹鄉農會看準休閒食品市場，將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。

平均薪資35K起 屏東10月6日博覽會攜手台積電供應鏈與在地企業徵才

屏東縣政府攜手台積電慈善基金會、104人力銀行，10月6日上午在屏東體育館舉辦2026攜手築夢職達未來徵才活動，集結超過40家廠商，提供800個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾到場參與。另針對青年及在校學生規畫職涯探索、產業體驗與多元職涯講座，協助青年認識產業、探索未來方向。

星期評論／屏東捕綠鬣蜥護豆 勿陷數字迷思

每年九月底至十月是屏東紅豆播種期，綠鬣蜥卻把幼苗嫩葉當成免費自助餐。烈日下，老農揮著竹竿守田；夜裡，民間「獵龍」團隊出動，一晚捕捉上百隻，屏縣府連兩年啟動「護豆專案」，但農民在意的不只是今年抓多少隻，而是抓了這麼多年，野外族群究竟減少多少？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。