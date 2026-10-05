平均薪資35K起 屏東10月6日博覽會攜手台積電供應鏈與在地企業徵才

屏東縣政府攜手台積電慈善基金會、104人力銀行，10月6日上午在屏東體育館舉辦2026攜手築夢職達未來徵才活動，集結超過40家廠商，提供800個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾到場參與。另針對青年及在校學生規畫職涯探索、產業體驗與多元職涯講座，協助青年認識產業、探索未來方向。

屏東縣政府表示，今年第4年與台積電慈善基金會合作，現場徵才提供民眾與企業直接交流機會，串聯學校與職涯探索資源，讓青年提早了解產業趨勢與職場需要能力，從興趣與自身特質出發，思考未來升學及就業做好準備。

台積電供應鏈專區進駐屏東，協力廠商陸續展開建廠及人力布局，徵才邀請12家台積電供應鏈企業參與，包括華懋科技、兆聯實業、帆宣系統科技、捨得企業、和淞科技、台灣矽科宏晟科技、安葆國際實業、互助營造、達欣工程、大三億營造、根基營造及麗明營造等，提供多元職缺與就業機會。

現場也集結屏東在地企業，如鈦騰複合材料、豐釧機械、屏東太平洋百貨等，提供多元工作職缺，涵蓋不同產業及職務類別；另有醫療機構進駐營運，目前正擴大招募各類醫事專業人才。這次徵才職缺平均薪資達3萬5000元以上，求職民眾可把握機會與企業及機構洽談，深入了解工作內容。

縣府勞動暨青年發展處指出，這次也邀請高中職學校參與，讓職涯教育走出教室，透過與企業及產業專業人員互動，協助學生從自身興趣、能力與產業需求出發，思考未來學習及就業方向。現場提供履歷健檢，由專業人員協助求職者檢視履歷內容、強化履歷呈現，提升求職準備度。

勞青處邀請有求職、轉職需求民眾10月6日在屏東體育館，把握與企業面對面洽談的機會；也歡迎青年及在校學生參與職涯探索、講座與產業體驗，為未來職涯累積更多準備。