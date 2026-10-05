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香蕉、芋頭搶進零食櫃 高樹農會推出雙脆片搶近下午茶商機

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。記者劉星君／攝影

香蕉芋頭農特產品，也要搶進辦公室抽屜和下午茶零食櫃。屏東縣高樹鄉農會看準休閒食品市場，將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。

屏東縣高樹鄉是水源保護區，高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，高樹鄉生產的香蕉口感扎實，甜度適中且香氣十足，深獲市場肯定，但生鮮水果保存期限較短，容易受到季節與產量波動影響，農會研發香蕉脆片，鎖住香蕉的濃郁香氣與營養成分，變成拆開包裝就能吃的零嘴。

另一款推出的「芋頭甜不辣雙脆片」玩起鹹食創意，把芋頭從常見芋泥、芋頭酥等甜點路線，拉進鹹香零食市場，吸引年輕族群及喜愛新口味的消費者。

高樹鄉農會表示，兩款產品以在地農產為主要原料，從農產品跨進休閒食品市場，希望增加消費情境，不論配茶、追劇、辦公室下午茶或學生點心都能上桌。

高樹鄉農會指出，發展農產加工品可有效調節生產過剩風險、穩定果農收益，更是推動在地農業品牌化與永續經營的重要一環。農會秉持「支持在地、安心消費」的精神，推出更多元優質在地加工農特產品，將高樹的美味推廣至全國各個角落。

全新上市的「高樹農會香蕉脆片」、「高樹農會芋頭甜不辣雙脆片」，已在高樹鄉農會官網及農會超市開賣。

屏東縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉農會總幹事洪銘聰將在地香蕉、芋頭變身「香蕉脆片」及「芋頭甜不辣雙脆片」，一甜一鹹搶攻消費者味蕾，替傳統農產找出另條從產地走進日常生活的路。記者劉星君／攝影

香蕉 芋頭 下午茶 農會 零食

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