星期評論／屏東捕綠鬣蜥護豆 勿陷數字迷思

聯合報／ 本報記者劉星君

每年九月底至十月是屏東紅豆播種期，綠鬣蜥卻把幼苗嫩葉當成免費自助餐。烈日下，老農揮著竹竿守田；夜裡，民間「獵龍」團隊出動，一晚捕捉上百隻，屏縣府連兩年啟動「護豆專案」，但農民在意的不只是今年抓多少隻，而是抓了這麼多年，野外族群究竟減少多少？

綠鬣蜥繁殖期在春夏，五到六月孵化幼蜥，幼蜥到成蜥存活率僅百分之五，移除工作不應追求數量，應將人力集中在具繁殖能力大型個體，尤其是成體母蜥與繁殖期活動公蜥，才可能真正降低下一代數量。

綠鬣蜥喜食嫩芽、嫩葉，紅豆播種幼苗期是最脆弱階段，縣府連兩年「護豆專案」，今年「護豆」延長，從九月到十一月，四鄉擴到七鄉，委請廠商夜晚熱區巡視。議員洪宗麒組民間獵龍團隊爆肝行動，一晚四小時捕一四七隻，綠鬣蜥堆成小山，場面驚人。

屏東縣綠鬣蜥移除連年居全台之冠，年年創新高，去年逾十三萬隻，今年至九月底移除逾六點四萬隻，這驚人的捕捉數字代表防治量能提升？還是野外族群多到隨處可抓？恐怕捕獲數量的成長，並不等同族群數量減少，也確實仍未令農民感到安心。

綠鬣蜥吃掉的不只是嫩葉也是農民對政策耐心，護豆專案不能年年救火，防治不能停留在捕捉數字，要做的是用科學監測與精準獵捕，讓紅豆田不必再靠人肉防線；縣府除委託廠商巡查、培訓移除人力，主管機關更應建立長期監測，掌握繁殖熱區、移動廊道及族群變化，跨縣市圍堵，否則抓得再多，農民仍得靠「一支竹竿」捍衛心血。

綠鬣蜥 屏東縣 農民

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