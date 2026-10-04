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高雄鳳山自來水管線破裂積水達小腿肚 逾7千戶緊急停水
高雄市鳳山區國泰路二段、新富路口，今天下午發生地下自來水管線破裂，湧出大量清水，路面積水一度深達小腳度，超過7千戶自來水用戶因此停水、恐無水可用。自來水公司七區管理處表示，已調派水車到場支援，現場人員搶修中，預計今晚10時之前可恢復供水。
高市議員李雅靜指出，她接獲通報後，會同國光里長呂岳霖到現場會勘，積水路面有警察到場警戒，不過因搶修需要，搶修期間將進行停水，受影響區域共有新富里、國隆里、國富里、國光里、國泰里、新強里輜汽路以南及興仁里五甲一路224巷，受影響戶數約7933戶。
針對此事件，自來水公司七區管理處在下午2時左右接獲通報，目前仍持續搶修中。七區管理處副處長張竣超表示，工人緊急搶修中，目前已經調派水車支援用水，里民可向里長提出需求，預計晚間10時之前可恢復供水；初判是自來水管線老舊引起，詳細原因需要進一步查證。
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