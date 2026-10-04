黃國昌質疑包庇新潮流金主在大樹光電場濫墾山林 高市水利局駁斥

高雄大樹區51公頃違法光電場濫墾案在8月豪雨過後出現大面積坍方，民眾黨主席黃國昌質疑，為避免傷及民進黨高雄選情，台水與不肖業者終止第二期租約意圖止血，卻放任一期土地續租，引發邊坡大面積坍方，不敢得罪新潮流大金主而選擇包庇到底。水利局駁斥相關指控，強調市府嚴格監督的一貫立場不變。

黃國昌在臉書發文指出，去年10月他在經濟委員會針對光電場濫墾案提出質詢，在橋頭地檢署起書載明違法濫墾，明確違法行為之下，他追問是否應依法將土地收回，經濟部部長龔明鑫和台水支吾吾回應「要判決比較確定以後才知道它有沒有違法」、「目前來講是有違反法令，但是已經修正了」，對違法的不肖業者可謂呵護備至。

黃國昌說，在輿論不斷質疑之下，為了避免傷及民進黨在高雄的選情，台水與不肖業者終止了第二期租約，意圖止血；然而第一期的土地未受任何影響，縱然違法事實明確，不肖業者依舊能繼續承租。

黃國昌說，今年8月南台灣豪雨成災，未終止租約的第一期土地後方山坡出現三處大面積坍方，讓周邊的居民寢食難安。高雄市政府水利局表示「主動掌握邊坡滑動」，9月已查處並要求限期改善；然而2026年7月30日內政部區域計畫委員會，討論審議高雄市大樹區和山光電案變更開發計畫，高市府水利局才剛幫業者掛保證「現況有植生，豪雨後水保設施維護良好」，才一個多月的時間，怎麼瞬間豬羊變色？

黃國昌要求經濟部和台水不要迴避，應針對檢方早已認定違法的第一期土地依法終止租約收回土地。此外，他也直接揭露民進黨1立委及綠營市長參選人名字，質疑民進黨政府是否因為光電開發商是新潮流的大金主而不敢得罪。

高市水利局表示，相關說法與市府持續嚴格監督並定期查勘情形不符，6月27日現場勘查及8月19日空拍，當時一、二期邊坡均無明顯異常；8月下旬連續豪雨後，才發現部分邊坡出現淺層滑動，市府發現後即要求水土保持義務人限期辦理改善，並非所謂「瞬間豬羊變色」。

水利局強調，9月9日辦理永久水土保持設施調查時即主動掌握滑動情形，並要求水土保持義務人於11月30日前完成改善。市府對本案始終維持嚴格監督立場，相關查核均依現場狀況及法令辦理，政治性影射無助於釐清事實，請勿刻意混淆時間及因果關係。

大樹和山光電場在8月豪雨過後出現大面積坍方，水利局強調，9月9日辦理永久水土保持設施調查時已主動掌握滑動情形，並要求業者須在11月30日前完成改善。圖／高市水利局提供