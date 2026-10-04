澎湖安良廟千秋寶艦「龍德千歲號」 信眾合力拉帶繞境

澎湖龍門安良廟千秋寶艦「龍德千歲號」今天進行試航，大批信眾罕見合力以纜繩拉帶繞境，10日將決定「遊天河」時程。

澎湖龍門安良廟代天巡狩楊、朱、張三府千歲回天繳旨籌備委員會表示，安良廟歷時近7個月建造千秋寶艦「龍德千歲號」，在9月28日進行開光與點睛後，昨天進行千秋寶艦出廠、傳統打船醮與「添載送水菜」等科儀，今天提前進行試航繞境活動，現場並有「擲吉賜安」祈福等，信眾爭睹寶艦試航科儀。

長達38尺的千秋寶艦「龍德千歲號」，今天在在縣長參選人陳振中與籌備會總董呂瑞進等人點燃鞭炮後，由40餘位信眾合力拉帶方式繞境龍門裡裡外外，沿途家戶都設香案祈求平安賜福。

籌備會主委蘇文鈞表示，安良廟千秋寶艦「龍德千歲號」，先後完成開光點睛、傳統打船醮和試航等科儀，籌委會並將在10日決定千秋寶艦在117年「遊天河」的時程。