離島運動會開幕超吸睛！海龍蛙兵尬雲台戰技 8校聯手展現馬祖活力

中華民國第11屆離島縣聯合運動會暨115年連江縣運動會今晚在南竿福澳運動場開幕，金門、澎湖、連江三縣選手齊聚馬祖競技，在「躍動離島、熱力全開」主題下展開交流競技，象徵三縣透過體育深化情誼，也展現離島運動發展的活力，開幕典禮上包括景美女中樂儀旗隊、蛙人與陸軍馬防部雲台戰技隊的戰力演示，都讓人印象深刻。

本屆離島運動會由連江縣主辦，開幕以「躍動離島、熱力全開」為主題，來自金門、澎湖及連江的選手、隊職員與各界代表進場交流。離島縣聯合運動會自民國95年創辦，每2年由金門、連江、澎湖輪流主辦，今年由連江接棒，除傳統籃球、壘球、羽球、桌球、網球，也加入匹克球、槌球、木球及磯釣等項目，融入海島特色。

連江縣長王忠銘表示，希望透過傳統競技、新興運動及海島特色，讓選手感受不同於一般賽事的競技體驗。

運動部全民運動署長房瑞文則表示，推展全民運動是全民運動署的重要任務，此次開幕活動中，從社區舞蹈到國中小學生展演，都能看見全民運動推廣的成果。他期盼運動會不只是賽事本身，更能讓參與者將運動融入日常，養成終身運動習慣。

今年的開幕典禮則融入濃厚馬祖元素，景美女中樂儀旗隊、連江縣韻律舞蹈委員會、陸軍馬防部雲台戰技隊及海龍蛙兵輪番演出，連江8所國中小學校也聯手帶來大鼓、舞龍舞獅、森巴鼓、獨木舟及獨輪車等表演，現場掌聲與尖叫聲不斷。

開幕典禮最後由馬祖角力隊選手周楷晸、劉玉婷擔任聖火手，共同點燃聖火，並由連江副縣長陳冠人、金門副縣長陳祥麟、澎湖副縣長林皆興率領各縣市代表隊進場，接受民眾的掌聲與歡呼。

此外，今天最後一天的賽事成績也亮眼，離島運田徑男子1萬公尺由金門「雙雄」包辦前兩名，黃世昌以34分41秒50奪冠，許紹為36分20秒75摘銀，澎湖王譯賢以36分27秒10獲季軍；女子1萬公尺則由澎湖陳若盈以41分14秒89奪冠，金門盧羿霏以42分16秒05獲亞軍。

團體賽方面，金門更是火力全開，離島運籃球由金門奪冠、澎湖亞軍、連江季軍；羽球同樣由金門摘冠，澎湖、連江分居二、三名；新興運動匹克球也是金門封王，澎湖、連江再度分列二、三名。槌球則由澎湖奪冠，金門、連江分獲亞、季軍。

連江縣運田徑同樣傳出破紀錄佳績，社會組男子1萬公尺由莒光鄉陳永錚以37分37秒72奪冠，並打破大會紀錄，馬防部張竹佑、東引鄉林澤一分居二、三名；女子組由莒光鄉曹瑋婷以50分53秒47摘金，隊友鄭宇彤以55分02秒83獲銀牌。

第11屆離島縣聯合運動會暨115年連江縣運動會今晚在南竿福澳運動場舉行開幕，兩棲部隊的戰技演練，讓人眼睛一亮。記者蔡家蓁／攝影

中華民國第11屆離島縣聯合運動會暨115年連江縣運動會今晚在南竿福澳運動場開幕，金門代表隊在副縣長陳祥麟的率領下進場。記者蔡家蓁／攝影

第11屆離島縣聯合運動會暨115年連江縣運動會今晚在南竿福澳運動場舉行開幕，陸軍馬防部雲台戰技隊的戰力演示，有徒手劈開酒瓶與磚頭等硬功力。記者蔡家蓁／攝影