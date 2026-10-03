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岡山醒村修復4年重開園 引進日本親子場館首度跨海進駐

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市長陳其邁（左）與日本PLAY! PARK總監草刈大介（右）出席開園活動。圖／高雄市文化局提供
市長陳其邁（左）與日本PLAY! PARK總監草刈大介（右）出席開園活動。圖／高雄市文化局提供

岡山醒村走過日治時期航空部隊宿舍、戰後空軍眷村的歲月，歷經4年修復今正式開園，園區保留7大棟特色建築，透過藝術、歷史與影像展覽，重現岡山人文風貌，更引進日本親子場館PLAY! PARK首座海外分館，預計明年年中開幕，讓老眷村延續歷史記憶，也迎來下一代的童年笑聲。

醒村前身為1940年代日本海軍航空部隊宿舍群，戰後隨空軍官校、通信及機械學校等單位遷至岡山，成為飛官與家眷生活的聚落，見證台灣空軍發展，2009年登錄為文化資產，電視劇《一把青》播出後，也讓這座逾80年歷史老眷舍建築受到矚目。

園區占地約1.72公頃，修復以日治時期基本建築構造為基礎，保留戰後增建空間、牆面與磁磚，呈現不同年代的生活痕跡。市長陳其邁表示，眷村保存除了留下建築與環境，更盼曾在此居住的長輩持續傳述故事與回憶；立委邱志偉指出，歷經多年爭取、35次現勘討論，投入3.3億元經費，才有如今成果。

開園同步由高雄市立美術館、歷史博物館及電影館聯手策展，《聆聽醒光》以藝術、聲光與歷史建築對話；《日常降落22.47°N－看見岡山》呈現地方信仰、飲食、眷村與產業；《時代的迴音－〈一把青〉戲劇特展》透過影像、場景與服裝，帶領民眾走近飛官及家眷的時代故事。

醒村也將成為日本PLAY! PARK首座海外分館所在地，預計2027年開幕，由建築師手塚貴晴參與設計，將藝術、遊戲與學習帶入歷史空間。即日起至12月先推出親子遊戲及工作坊，青年創業基地「群山夢嶼」首批店家也同步營運，讓沉寂多年的眷村重新融入新設施，為下一代留下值得珍藏的童年記憶。

逾80年歷史岡山醒村，歷經多年修復今天重新開園，未來將引進日本親子場館。圖／高雄市文化局提供
逾80年歷史岡山醒村，歷經多年修復今天重新開園，未來將引進日本親子場館。圖／高雄市文化局提供

逾80年歷史岡山醒村，歷經多年修復今天重新開園，未來將引進日本親子場館。圖／高雄市文化局提供
逾80年歷史岡山醒村，歷經多年修復今天重新開園，未來將引進日本親子場館。圖／高雄市文化局提供

逾80年歷史岡山醒村，歷經多年修復今天重新開園，未來將引進日本親子場館。圖／高雄市文化局提供
逾80年歷史岡山醒村，歷經多年修復今天重新開園，未來將引進日本親子場館。圖／高雄市文化局提供

岡山 修復 日本

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