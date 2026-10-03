屏縣府連續4年表揚優良駕駛 陳世傑任職10年獲「特殊貢獻獎」

屏東縣政府今天在屏東轉運站舉辦「屏東縣優良駕駛頒獎典禮」，由縣長周春米頒發獎牌及獎金給15名優良駕駛長，感謝他們長年堅守崗位、守護鄉親通行安全。獲獎駕駛長的家屬也到場分享光榮，家屬也是駕駛長在外奔波最大的後盾。

屏東縣優良駕駛選拔活動今年邁入第4年，首度將幸福巴士營運業者納入選拔。今年共有41名駕駛參與選拔，包括屏東客運16名、高雄客運6名、捷乘交通11名、幸福巴士8名。整個8月透過民眾線上及實體方式投票，總投票數超過3.6萬票，選出心中的優良駕駛長。

這次選出14名優良駕駛長獎，其中捷乘交通駕駛長温東光以最高票獲得「金牌駕駛長」；「特殊貢獻駕駛長獎」則由屏東客運陳世傑獲得，他從事職業駕駛工作超過十年，長期熱心服務、主動關懷老幼乘客，讓民眾在乘車過程中感到安心與溫暖。

縣長周春米表示，公共運輸是許多民眾日常生活中重要的一環，包括通勤、就學、就醫、採買、旅遊。每趟安心車程背後都有駕駛長的付出。駕駛長每天第一線服務乘客，面對不同路況、天候及乘車需求，以專業及責任感守護每個乘客安全。

縣府交通旅遊處表示，近年縣府持續推動轉運站建置、路線優化，及小黃公車、幸福巴士等多元運輸服務，逐步建構更便利、友善的交通網絡；未來將持續與公共運輸業者攜手，強化駕駛管理、教育訓練、車輛設備及服務品質，打造更安全、便利及友善的公共運輸環境。

屏東縣政府今天在屏東轉運站舉辦「屏東縣優良駕駛頒獎典禮」，台鋼啦啦隊熱情開場。記者潘奕言／攝影