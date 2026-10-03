金馬澎聯手向中央喊話！離島急救「不能等」3縣市爭設共用備援直升機

金馬澎首長論壇今天下午在連江縣梅石藝文中心舉行，連江縣長王忠銘、金門縣副縣長陳祥麟及澎湖縣副縣長林皆興代表出席，針對交通、醫療、產業及財政等共同課題交換意見，並簽署「金馬澎座談會首長合作宣言」，聚焦離島緊急醫療後送，爭取中央增列經費，由三縣市共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島，搶救生命黃金時間。

王忠銘表示，離島運動會每兩年由金門、馬祖、澎湖輪流舉辦，首長論壇就是把三離島共同理念與訴求集結，再透過立法院及中央爭取資源。三地雖有不同歷史、文化與施政背景，但「異中求同、同中求合」，交通、醫療、產業及財政都是共同面對的課題。

他指出，交通是地方發展基礎，醫療攸關居民生命保障，產業則牽動離島未來轉型，尤其離島受地理及天候限制，航班一旦中斷，不僅影響民眾返鄉，也可能延誤急重症患者後送。

此次合作宣言提出3項具體訴求，包括離島航空站啟動軍機疏運時，建請本島端人數限制下修至20人，提升交通中斷時的疏運彈性；其次，爭取中央增列「離島地區急重症空中轉診後送計畫」經費，由三縣市簽約共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島；第三，民用直升機維修期間，請內政部空勤總隊派遣直升機及人員駐守離島。

王忠銘另點出離島財政困境，表示依目前財政收支劃分相關分配，金門約101億元、澎湖88億元，連江僅約23.6億元，三地財政條件落差明顯；地方配合款也從原本10%增加至約40%至50%，加重地方財政壓力，希望中央在新的財劃法版本中正視離島困境。

陳祥麟代表金門縣長陳福海出席表示，離島資源相較本島困乏，但「離島人沒有悲觀的權力」，三地應透過論壇把共同問題攤開來談，形成一致訴求。他也邀請馬祖、澎湖參與明年1月16、17日金門馬拉松，讓三離島產品共同進駐活動平台，拓展產業曝光與交流機會。

陳祥麟指出，金門小三通今年上半年出入境人次已突破108萬，截至9月約達160萬，希望藉大型活動讓馬祖、澎湖產品接觸更多陸客及旅客市場。

林皆興則提出跨島交流構想，建議爭取三縣市居民相互搭公車免費，並降低離島旅遊交通門檻，希望爭取觀光客機票打7折、居民票價5折，盼能吸引更多到離島觀光。

王忠銘強調，三離島面對共同考驗，唯有團結發聲，才能讓中央看見離島需求，這次合作除爭取經費，也希望建立更具彈性的交通及醫療備援機制，為離島居民打造更暢通、安全的返鄉與救命之路。

許久不見的連江縣立委陳雪生也專程趕回來參加3離島首長會議。記者蔡家蓁／攝影

連江縣長王忠銘表示，離島運動會每兩年由金門、馬祖、澎湖輪流舉辦，首長論壇就是把三離島共同理念與訴求集結，再透過立法院及中央爭取資源。三地雖有不同歷史、文化與施政背景，但「異中求同、同中求合」，交通、醫療、產業及財政都是共同面對的課題。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長陳祥麟則邀請馬祖、澎湖參與明年1月16、17日金門馬拉松，讓三離島產品共同進駐活動平台，拓展產業曝光與交流機會。記者蔡家蓁／攝影