快訊

「他40歲我19歲」陽明交大教授去年到職今爆性平爭議 校方回應了

「我跟蔣萬安的對比明顯」逆轉勝差最後一步 沈伯洋：這步沒有很困難

聽新聞
0:00 / 0:00

金馬澎聯手向中央喊話！離島急救「不能等」3縣市爭設共用備援直升機

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
金馬澎首長論壇今天舉行，連江縣長王忠銘（中）、金門縣副縣長陳祥麟（左）澎湖縣副縣長林皆興共同簽署「金馬澎座談會首長合作宣言」，聚焦離島緊急醫療後送，爭取中央增列經費，由三縣市共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島，搶救生命黃金時間。記者蔡家蓁／攝影
金馬澎首長論壇今天舉行，連江縣長王忠銘（中）、金門縣副縣長陳祥麟（左）澎湖縣副縣長林皆興共同簽署「金馬澎座談會首長合作宣言」，聚焦離島緊急醫療後送，爭取中央增列經費，由三縣市共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島，搶救生命黃金時間。記者蔡家蓁／攝影

金馬澎首長論壇今天下午在連江縣梅石藝文中心舉行，連江縣長王忠銘金門縣副縣長陳祥麟及澎湖縣副縣長林皆興代表出席，針對交通、醫療、產業及財政等共同課題交換意見，並簽署「金馬澎座談會首長合作宣言」，聚焦離島緊急醫療後送，爭取中央增列經費，由三縣市共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島，搶救生命黃金時間。

王忠銘表示，離島運動會每兩年由金門、馬祖、澎湖輪流舉辦，首長論壇就是把三離島共同理念與訴求集結，再透過立法院及中央爭取資源。三地雖有不同歷史、文化與施政背景，但「異中求同、同中求合」，交通、醫療、產業及財政都是共同面對的課題。

他指出，交通是地方發展基礎，醫療攸關居民生命保障，產業則牽動離島未來轉型，尤其離島受地理及天候限制，航班一旦中斷，不僅影響民眾返鄉，也可能延誤急重症患者後送。

此次合作宣言提出3項具體訴求，包括離島航空站啟動軍機疏運時，建請本島端人數限制下修至20人，提升交通中斷時的疏運彈性；其次，爭取中央增列「離島地區急重症空中轉診後送計畫」經費，由三縣市簽約共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島；第三，民用直升機維修期間，請內政部空勤總隊派遣直升機及人員駐守離島。

王忠銘另點出離島財政困境，表示依目前財政收支劃分相關分配，金門約101億元、澎湖88億元，連江僅約23.6億元，三地財政條件落差明顯；地方配合款也從原本10%增加至約40%至50%，加重地方財政壓力，希望中央在新的財劃法版本中正視離島困境。

陳祥麟代表金門縣長陳福海出席表示，離島資源相較本島困乏，但「離島人沒有悲觀的權力」，三地應透過論壇把共同問題攤開來談，形成一致訴求。他也邀請馬祖、澎湖參與明年1月16、17日金門馬拉松，讓三離島產品共同進駐活動平台，拓展產業曝光與交流機會。

陳祥麟指出，金門小三通今年上半年出入境人次已突破108萬，截至9月約達160萬，希望藉大型活動讓馬祖、澎湖產品接觸更多陸客及旅客市場。

林皆興則提出跨島交流構想，建議爭取三縣市居民相互搭公車免費，並降低離島旅遊交通門檻，希望爭取觀光客機票打7折、居民票價5折，盼能吸引更多到離島觀光。

王忠銘強調，三離島面對共同考驗，唯有團結發聲，才能讓中央看見離島需求，這次合作除爭取經費，也希望建立更具彈性的交通及醫療備援機制，為離島居民打造更暢通、安全的返鄉與救命之路。

許久不見的連江縣立委陳雪生也專程趕回來參加3離島首長會議。記者蔡家蓁／攝影
許久不見的連江縣立委陳雪生也專程趕回來參加3離島首長會議。記者蔡家蓁／攝影

連江縣長王忠銘表示，離島運動會每兩年由金門、馬祖、澎湖輪流舉辦，首長論壇就是把三離島共同理念與訴求集結，再透過立法院及中央爭取資源。三地雖有不同歷史、文化與施政背景，但「異中求同、同中求合」，交通、醫療、產業及財政都是共同面對的課題。記者蔡家蓁／攝影
連江縣長王忠銘表示，離島運動會每兩年由金門、馬祖、澎湖輪流舉辦，首長論壇就是把三離島共同理念與訴求集結，再透過立法院及中央爭取資源。三地雖有不同歷史、文化與施政背景，但「異中求同、同中求合」，交通、醫療、產業及財政都是共同面對的課題。記者蔡家蓁／攝影

金門副縣長陳祥麟則邀請馬祖、澎湖參與明年1月16、17日金門馬拉松，讓三離島產品共同進駐活動平台，拓展產業曝光與交流機會。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長陳祥麟則邀請馬祖、澎湖參與明年1月16、17日金門馬拉松，讓三離島產品共同進駐活動平台，拓展產業曝光與交流機會。記者蔡家蓁／攝影

金馬澎首長論壇今天下午在連江縣梅石藝文中心舉行，連江縣長王忠銘（中）、金門縣副縣長陳祥麟（左）及澎湖縣副縣長林皆興（右）代表出席，並交換禮物。記者蔡家蓁／攝影
金馬澎首長論壇今天下午在連江縣梅石藝文中心舉行，連江縣長王忠銘（中）、金門縣副縣長陳祥麟（左）及澎湖縣副縣長林皆興（右）代表出席，並交換禮物。記者蔡家蓁／攝影

離島 直升機 金門 王忠銘 澎湖 馬祖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

黃國昌跨海金門輔選喊藍白合作 「金門隊」集結吹響地方選戰號角

安平馬公觀光輪船試辦　澎湖輪台南載客開航

第36屆醫療奉獻獎揭曉 幹細胞治療先河 花蓮慈濟院長林欣獲特殊貢獻獎

南亞科擴廠輸屏東 韓國瑜今下鄉輔選：雲林是「武當派」後發制人

相關新聞

屏縣府連續4年表揚優良駕駛 陳世傑任職10年獲「特殊貢獻獎」

屏東縣政府今天在屏東轉運站舉辦「屏東縣優良駕駛頒獎典禮」，由縣長周春米頒發獎牌及獎金給15名優良駕駛長，感謝他們長年堅守崗位、守護鄉親通行安全。獲獎駕駛長的家屬也到場分享光榮，家屬也是駕駛長在外奔波最大的後盾。

金馬澎聯手向中央喊話！離島急救「不能等」3縣市爭設共用備援直升機

金馬澎首長論壇今天下午在連江縣梅石藝文中心舉行，連江縣長王忠銘、金門縣副縣長陳祥麟及澎湖縣副縣長林皆興代表出席，針對交通、醫療、產業及財政等共同課題交換意見，並簽署「金馬澎座談會首長合作宣言」，聚焦離島緊急醫療後送，爭取中央增列經費，由三縣市共用備援直升機，民用機隊維修期間直接進駐離島，搶救生命黃金時間。

15家老店端出金門味！粥糜吃到飽湧人潮 後浦街區「一碗粥」暖起來

金門縣政府今天在後浦十六藝文特區舉「2026金門粥糜節」，15家粥糜老店聯手推出「粥糜放題」，民眾提著活動限定提袋、端著專屬粥碗穿梭各攤品粥，現場人潮絡繹不絕；搭配創意粥品競賽、人氣票選及街區實境解謎，讓後浦老街飄起陣陣粥香。

金門網球隊馬祖傳捷報 12名好手聯手奪下離島運動會金牌

第11屆離島運動會昨在連江縣登場，金門網球代表隊遠征馬祖，在網球團體賽與各離島好手較勁，靠著穩定的雙打戰力及團隊默契一路過關，最終摘下金牌，為金門代表隊再添一面金牌。

高雄大樹光電場後山大坍方 沒人監督、預警…居民憂：誰保證下次沒事？

高雄大樹區和山光電場去年爆發「削山式」不當開發引起社會譁然，第二期開工許可及水保計畫已遭廢止。但民代指今年八月豪雨期間，第一期光電板後方山坡出現三處大面積坍方，百餘公尺外的山下居民寢食難安，質疑欠缺預警、通報機制。水利局回應，將要求業者做好水土保持並建立預警與通機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。