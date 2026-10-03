快訊

綠委議場自拍、高歌應援沈伯洋 王世堅低頭滑手機？本人急解釋

逛好市多最怕人擠人！他問「幾點去才舒服」 會員曝最佳採買時機

習近平體力變差？美媒曝川習會「中方提1不尋常要求」 專家喊前所未有

聽新聞
0:00 / 0:00

15家老店端出金門味！粥糜吃到飽湧人潮 後浦街區「一碗粥」暖起來

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
2026金門粥糜節今天登場，「金門粥糜王選拔賽」競爭激烈 學生忙著料理並將創意粥品，分送給民眾。記者蔡家蓁/攝影
2026金門粥糜節今天登場，「金門粥糜王選拔賽」競爭激烈 學生忙著料理並將創意粥品，分送給民眾。記者蔡家蓁/攝影

金門縣政府今天在後浦十六藝文特區舉「2026金門粥糜節」，15家粥糜老店聯手推出「粥糜放題」，民眾提著活動限定提袋、端著專屬粥碗穿梭各攤品粥，現場人潮絡繹不絕；搭配創意粥品競賽、人氣票選及街區實境解謎，讓後浦老街飄起陣陣粥香。

今年粥糜節以「一碗粥，暖金門」為主題，活動擴大為兩天，並串聯全縣參與店家。最受矚目的「粥糜放題」邀集15家粥糜老店，各自端出拿手粥品，從素食粥到各式鹹粥，讓民眾一次品嘗不同店家的金門滋味。透過一碗碗熱粥，也讓老店的手藝與地方飲食記憶重新被看見。

金門縣政府秘書長張瑞心表示，粥糜是金門人熟悉的日常滋味，背後承載的不只是飲食文化，更有地方生活與鄰里情感。今年活動擴大辦理，除了讓民眾吃粥，也希望透過創意料理、街區解謎等方式，讓傳統文化更貼近年輕人與遊客，同時帶動後浦街區人潮及在地產業交流。

活動另一焦點「金門粥糜王選拔賽」學生組也完成評選，參賽學生運用金門在地食材，從甜粥、鹹粥發揮創意，重新詮釋傳統粥品。

最後由內埔農工「內農家政金粥爭鋒」拿下金粥獎；台北城市科技大學「最愛金門貢糖」獲銀粥獎；穀保家商「芋來芋有料」獲銅粥獎；現場民眾票選出的「人氣粥糜王」，則由金門農工「不會煮粥」獲得。

除了吃粥、比創意，現場還安排粥糜主題拍貼、人氣票選及扭蛋兌獎等活動，讓民眾邊吃邊玩。購買限定提袋、參與票選或完成指定任務，還有機會兌換悠遊付回饋券、漢服體驗、龍椅打卡、粥糜主題拍貼、instax mini 12等好禮，增加活動互動與趣味。

粥糜節不只熱鬧兩天，「粥糜實境解謎」自10月3日起至10月31日持續進行，民眾可走進金門街區完成任務，在解謎過程中串聯地方故事與景點，讓一碗粥成為認識金門歷史、人文與街區風貌的入口。

金門縣政府表示，粥糜是日常飲食，也是地方文化的一部分，希望透過活動串聯店家、居民、青年與遊客，讓傳統飲食從餐桌走進街區、從記憶走向新的生活體驗。

粥糜節明天將持續在後浦十六藝文特區登場，邀請民眾到後浦吃粥、逛市集、玩解謎，感受金門獨有的人情與滋味。

2026金門粥糜節今天登場，金門縣政府秘書長張瑞心（左）帶領貴賓一起品嚐粥品。記者蔡家蓁/攝影
2026金門粥糜節今天登場，金門縣政府秘書長張瑞心（左）帶領貴賓一起品嚐粥品。記者蔡家蓁/攝影

2026金門粥糜節今天登場，與會貴賓共同推薦這項活動，包括金門縣政府秘書長張瑞心（左六）、經濟部商業發展署服務發展組長蔡群儀（右四）、財團法人商業發展研究院副院長張皇珍（右三）。記者蔡家蓁/攝影
2026金門粥糜節今天登場，與會貴賓共同推薦這項活動，包括金門縣政府秘書長張瑞心（左六）、經濟部商業發展署服務發展組長蔡群儀（右四）、財團法人商業發展研究院副院長張皇珍（右三）。記者蔡家蓁/攝影

「金門粥糜王選拔賽」學生組頒獎典禮，得獎隊伍接受表揚。記者蔡家蓁/攝影
「金門粥糜王選拔賽」學生組頒獎典禮，得獎隊伍接受表揚。記者蔡家蓁/攝影

2026金門粥糜節今天登場，吸引大批鄉親與遊客走進後浦街區，從一碗熱粥認識金門的飲食文化與人情溫度。記者蔡家蓁/攝影
2026金門粥糜節今天登場，吸引大批鄉親與遊客走進後浦街區，從一碗熱粥認識金門的飲食文化與人情溫度。記者蔡家蓁/攝影

金門 吃到飽 藝文特區

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

金門粥糜節3日開吃！16家粥糜1次吃遍 還能玩解謎抽好禮

金門「老兵召集令」開跑！號召老英雄回金尋找當年番號與戰地記憶

虎尾毛巾變身「奇幻工廠」 巾彩耕地藝術節今開幕

打流感、新冠疫苗抽家電 金門催打祭電視、乾衣機等好禮

相關新聞

15家老店端出金門味！粥糜吃到飽湧人潮 後浦街區「一碗粥」暖起來

金門縣政府今天在後浦十六藝文特區舉「2026金門粥糜節」，15家粥糜老店聯手推出「粥糜放題」，民眾提著活動限定提袋、端著專屬粥碗穿梭各攤品粥，現場人潮絡繹不絕；搭配創意粥品競賽、人氣票選及街區實境解謎，讓後浦老街飄起陣陣粥香。

金門網球隊馬祖傳捷報 12名好手聯手奪下離島運動會金牌

第11屆離島運動會昨在連江縣登場，金門網球代表隊遠征馬祖，在網球團體賽與各離島好手較勁，靠著穩定的雙打戰力及團隊默契一路過關，最終摘下金牌，為金門代表隊再添一面金牌。

高雄大樹光電場後山大坍方 沒人監督、預警…居民憂：誰保證下次沒事？

高雄大樹區和山光電場去年爆發「削山式」不當開發引起社會譁然，第二期開工許可及水保計畫已遭廢止。但民代指今年八月豪雨期間，第一期光電板後方山坡出現三處大面積坍方，百餘公尺外的山下居民寢食難安，質疑欠缺預警、通報機制。水利局回應，將要求業者做好水土保持並建立預警與通機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。