15家老店端出金門味！粥糜吃到飽湧人潮 後浦街區「一碗粥」暖起來

金門縣政府今天在後浦十六藝文特區舉「2026金門粥糜節」，15家粥糜老店聯手推出「粥糜放題」，民眾提著活動限定提袋、端著專屬粥碗穿梭各攤品粥，現場人潮絡繹不絕；搭配創意粥品競賽、人氣票選及街區實境解謎，讓後浦老街飄起陣陣粥香。

今年粥糜節以「一碗粥，暖金門」為主題，活動擴大為兩天，並串聯全縣參與店家。最受矚目的「粥糜放題」邀集15家粥糜老店，各自端出拿手粥品，從素食粥到各式鹹粥，讓民眾一次品嘗不同店家的金門滋味。透過一碗碗熱粥，也讓老店的手藝與地方飲食記憶重新被看見。

金門縣政府秘書長張瑞心表示，粥糜是金門人熟悉的日常滋味，背後承載的不只是飲食文化，更有地方生活與鄰里情感。今年活動擴大辦理，除了讓民眾吃粥，也希望透過創意料理、街區解謎等方式，讓傳統文化更貼近年輕人與遊客，同時帶動後浦街區人潮及在地產業交流。

活動另一焦點「金門粥糜王選拔賽」學生組也完成評選，參賽學生運用金門在地食材，從甜粥、鹹粥發揮創意，重新詮釋傳統粥品。

最後由內埔農工「內農家政金粥爭鋒」拿下金粥獎；台北城市科技大學「最愛金門貢糖」獲銀粥獎；穀保家商「芋來芋有料」獲銅粥獎；現場民眾票選出的「人氣粥糜王」，則由金門農工「不會煮粥」獲得。

除了吃粥、比創意，現場還安排粥糜主題拍貼、人氣票選及扭蛋兌獎等活動，讓民眾邊吃邊玩。購買限定提袋、參與票選或完成指定任務，還有機會兌換悠遊付回饋券、漢服體驗、龍椅打卡、粥糜主題拍貼、instax mini 12等好禮，增加活動互動與趣味。

粥糜節不只熱鬧兩天，「粥糜實境解謎」自10月3日起至10月31日持續進行，民眾可走進金門街區完成任務，在解謎過程中串聯地方故事與景點，讓一碗粥成為認識金門歷史、人文與街區風貌的入口。

金門縣政府表示，粥糜是日常飲食，也是地方文化的一部分，希望透過活動串聯店家、居民、青年與遊客，讓傳統飲食從餐桌走進街區、從記憶走向新的生活體驗。

粥糜節明天將持續在後浦十六藝文特區登場，邀請民眾到後浦吃粥、逛市集、玩解謎，感受金門獨有的人情與滋味。

2026金門粥糜節今天登場，金門縣政府秘書長張瑞心（左）帶領貴賓一起品嚐粥品。記者蔡家蓁/攝影

2026金門粥糜節今天登場，與會貴賓共同推薦這項活動，包括金門縣政府秘書長張瑞心（左六）、經濟部商業發展署服務發展組長蔡群儀（右四）、財團法人商業發展研究院副院長張皇珍（右三）。記者蔡家蓁/攝影

「金門粥糜王選拔賽」學生組頒獎典禮，得獎隊伍接受表揚。記者蔡家蓁/攝影