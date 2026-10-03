金門網球隊馬祖傳捷報 12名好手聯手奪下離島運動會金牌

第11屆離島運動會昨在連江縣登場，金門網球代表隊遠征馬祖，在網球團體賽與各離島好手較勁，靠著穩定的雙打戰力及團隊默契一路過關，最終摘下金牌，為金門代表隊再添一面金牌。

本屆網球團體賽採「5點雙打」形式進行，除了考驗選手個人球技，更講究搭檔默契、臨場調度及整體團隊戰力。金門隊在比賽中展現穩定攻防，從發球、接發球到網前截擊，選手間彼此呼應，在關鍵分數沉著應戰，靠著整體戰力拚下冠軍。

此次金門網球代表隊由領隊蘇承基、網球委員會副主委陳孝威及教練林世龍率隊，12名選手包括潘宗欽、任皓、陳偉銘、賴虹竹、楊恭汪、林威廷、林昱翰、簡翊宸、柯辰、蔡輝平、陳偉祥及陳義善。

領隊蘇承基表示，這面金牌是全體隊員共同拚戰的成果，從訓練到比賽，每名選手都全力以赴，最終能把冠軍帶回金門，是大家一起努力換來的成果。

陳孝威表示，離島地區在訓練環境及對外參賽機會上相對有限，但金門仍有一群熱愛網球的選手持續投入，透過離島運動會等交流賽事，不僅能累積實戰經驗，也讓金門、澎湖及馬祖選手有機會以球會友，增進彼此交流。

教練林世龍指出，團體雙打比賽最重要的就是信任與默契，場上每一分都需要搭檔彼此補位、相互支援，此次選手在關鍵時刻展現穩定度，每一名隊員都是奪金不可或缺的一環。

代表隊指出，金門網球能持續參與各項對外賽事，也要感謝金門酒廠長期贊助與支持，讓選手有更多機會走出金門、參加比賽及累積實戰經驗。對離島選手而言，企業投入地方體育，不只是經費上的支持，更是鼓勵選手持續站上賽場的重要力量。

隨著此次在離島運動會摘金，金門網球代表隊也將持續推動對外交流、賽事參與及基層培育，盼吸引更多不同年齡層投入網球運動，累積金門網球的整體競技實力。

金門網球代表隊遠征馬祖參加離島運動會，在網球團體賽與各離島好手較勁，靠著穩定的雙打戰力及團隊默契一路過關，最終摘下金牌，連江縣長王忠銘（左七）與金門副縣長陳祥麟（左六）一起為選手喝采。圖／民眾提供

金門網球代表隊遠征馬祖參加離島運動會，在網球團體賽與各離島好手較勁，靠著穩定的雙打戰力及團隊默契一路過關，最終摘下金牌，為金門代表隊再添一面金牌，圖為連江縣長王忠銘（中）頒發獎盃。圖／民眾提供