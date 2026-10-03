高雄大樹光電場後山大坍方 沒人監督、預警…居民憂：誰保證下次沒事？

高雄大樹區和山光電場去年爆發「削山式」不當開發引起社會譁然，第二期開工許可及水保計畫已遭廢止。但民代指今年八月豪雨期間，第一期光電板後方山坡出現三處大面積坍方，百餘公尺外的山下居民寢食難安，質疑欠缺預警、通報機制。水利局回應，將要求業者做好水土保持並建立預警與通機制。

和山地面型太陽能光電開發案占地五十一公頃，分兩期開發，第一期工程已完成，去年業者違法開發行為爆發後，遭經濟部能源署廢止第二期施工許可，高市府也撤銷水保計畫，終止後續開發。

不過高雄今年八月下雨達十八天，累積雨量一七一二毫米，居民發現和山光電場第一期範圍後山出現三處坍方。議員黃飛鳳昨在總質詢指出，居民當時很擔心災情擴大堵住排水溝水流或壓壞光電板，卻無任何單位監督或預警，「所幸土石坍方未擴大，但誰能保證下次沒事？」水利局代理局長蔡易勳表示，從照片研判，業者未做好水土保持工作，會馬上查處。

黃飛鳳並指出，和山光電場第二期約十公頃面積在砍樹整地後「喊卡」，一年多來現地一片荒蕪。市府應要求地主把樹種回來，且執行造林碳匯計畫，以利生態復育及環境教育，「不要一、二十年後還空在哪裡，這樣沒道理」。

副市長林欽榮說，光電場由業者向自來水公司租地，向中央申請建置，未知會地方政府，若要做碳匯造林，需進一步與台水公司協商；此案市府從未懈怠，會要求加強。