聽新聞
0:00 / 0:00

高雄大樹光電場後山大坍方 沒人監督、預警…居民憂：誰保證下次沒事？

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄大樹和山光電場第一期計畫範圍後山出現大面積坍方，下方就是排水山溝及光電板，居民寢食難安，議員黃飛鳳要求建立監督與預警機制。圖／黃飛鳳提供
高雄大樹和山光電場第一期計畫範圍後山出現大面積坍方，下方就是排水山溝及光電板，居民寢食難安，議員黃飛鳳要求建立監督與預警機制。圖／黃飛鳳提供

高雄大樹區和山光電場去年爆發「削山式」不當開發引起社會譁然，第二期開工許可及水保計畫已遭廢止。但民代指今年八月豪雨期間，第一期光電板後方山坡出現三處大面積坍方，百餘公尺外的山下居民寢食難安，質疑欠缺預警、通報機制。水利局回應，將要求業者做好水土保持並建立預警與通機制。

和山地面型太陽能光電開發案占地五十一公頃，分兩期開發，第一期工程已完成，去年業者違法開發行為爆發後，遭經濟部能源署廢止第二期施工許可，高市府也撤銷水保計畫，終止後續開發。

不過高雄今年八月下雨達十八天，累積雨量一七一二毫米，居民發現和山光電場第一期範圍後山出現三處坍方。議員黃飛鳳昨在總質詢指出，居民當時很擔心災情擴大堵住排水溝水流或壓壞光電板，卻無任何單位監督或預警，「所幸土石坍方未擴大，但誰能保證下次沒事？」水利局代理局長蔡易勳表示，從照片研判，業者未做好水土保持工作，會馬上查處。

黃飛鳳並指出，和山光電場第二期約十公頃面積在砍樹整地後「喊卡」，一年多來現地一片荒蕪。市府應要求地主把樹種回來，且執行造林碳匯計畫，以利生態復育及環境教育，「不要一、二十年後還空在哪裡，這樣沒道理」。

副市長林欽榮說，光電場由業者向自來水公司租地，向中央申請建置，未知會地方政府，若要做碳匯造林，需進一步與台水公司協商；此案市府從未懈怠，會要求加強。

光電 高雄 水利局 和山光電場 豪雨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高雄大樹和山光電場後山大面積坍方 地方恐懼不安要求建立預警機制

審計部發現台電經營疏失造成損失121億

審計部指台電離岸風電損失121億元 台電：一期已改善二期年底完工

風電3-3選商 兩強競逐

相關新聞

反擊綠營民代營養午餐爆料 北市公布小卷檢驗正常

北市營養午餐食安受關注，民進黨議員簡舒培昨再爆文山區景興國小九月廿三日營養午餐供應餐點包含小卷，餐後傳出十二名師生身體不適，教育局公布小卷檢驗結果「均屬正常」，指控應回歸科學證據與事實，勿再以未經證實的說法造成恐慌。

娃娃車傳火燒車 新北：全面清查

新北昨發生幼兒園幼童專用車火燒車事件，所幸車上師生十二人都安全疏散，無人受傷，市長侯友宜昨說，市府將對轄內所有幼童專用車輛展開全方位的調查與提醒，隨時落實監督責任。

天外天大火留疑點 基市報請檢方偵辦

基隆天外天暫置場床墊大火狂燒廿小時滅火後，市府發現遺留不明柴油、兩處不同起火點等五大疑點，昨已報請檢方偵辦。大火另燒向市長選戰，市長謝國樑競辦批議長童子瑋關鍵時刻神隱，應向市民說清楚。童子瑋則轟天外天大火是市政失能，反問市長跟環保局長怎麼負責？

廣角鏡／蘭陽媽祖文化節 百船遶境

二○二六蘭陽媽祖文化節昨登場，超過一百艘船組成海巡遶境船隊，自南方澳漁港浩蕩出航，信眾隨船護駕。海巡署嘉義艦特別噴水祈福，當百船航行蘭陽海域時，天際出現一道彩虹，壯觀景象讓信眾驚呼連連，為三天活動揭開序幕。

工會無限期罷工 乖乖庫存剩1個月

國民零食「綠色乖乖」寓意順暢無異常，常被科技業當成設備儀器的護身符，但乖乖中壢廠員工不滿母公司三地集團出售中壢廠土地，害他們被迫調動又無補償，昨起無限期罷工，剩下庫存大概只能供應一個月；乖乖公司表示，將持續與工會協商。

與北市月差達1萬8…台南體育選手補助六都倒數 議員喊別讓人才出走

台南常面臨優秀體育選手遭外縣市挖角，有議員指出，市府針對全國運動會或全國中等學校運動會得名的選手，後續提供訓練補助金額，但南市在六都倒數，例如全運會個人組第一名訓練補助金額，台南和台北每月相差一萬八五○○元，盼補足差距，讓人才不因經濟因素出走。南市體育局回應，未來會爭取更多上級支持與社會資源挹注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。