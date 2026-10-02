高雄冬季旅展今登場 屏東館推出「南國四寶」最高萬元補助

年度南台灣旅遊盛會「2026高雄市旅行公會冬季國際旅展」，今天起到5日止在高雄展覽館南館盛大展開，集結逾200家廠商、近400格展位，涵蓋國內外行程、機票、住宿與特色旅遊產品，屏東縣政府本次集結在地產官學夥伴打造「屏東館」，以山海景觀、在地伴手禮與深度遊程為亮點，邀請民眾提前規劃國慶連假與秋冬旅遊。

主辦單位表示，本次屏東館匯聚御巧可可、南國紅逗、客委會客家文化發展中心、大鵬灣觀光產業聯盟等多家單位。展覽期間邀請深受喜愛的吉祥物「南國四寶」首度前往高雄舉辦見面會與民眾合影。屏東縣政府表示，為鼓勵旅行業者帶客造訪，屏東縣政府推出「再來一屏！」獎勵計畫。只要10人以上團體造訪指定景點並入住合法旅宿，國內團每人最高補助4,000元，境外團最高補助4,500元；若自高屏以外地區入境之旅行團，更可獲額外加碼10,000元補助。縣府也建議民眾善用手機「屏管家」AI智慧旅遊助理規劃交通與行程，並認明合法旅宿，享受安心又舒心的南國假期。

2026高雄市旅行公會冬季國際旅展在高雄展覽館舉行，屏東館推出「再來一屏！」獎勵計畫，最高有萬元補助。圖／屏東縣政府提供