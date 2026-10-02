金門粥糜節3日開吃！16家粥糜1次吃遍 還能玩解謎抽好禮

由金門縣政府舉辦「2026金門粥糜節」，活動將於明後兩天每日10時至14時，在後浦十六藝文特區熱鬧登場，並於活動日14時至16時推出「金式下午茶」。今年活動以「一碗粥，暖金門」為核心，從金門人熟悉的日常飲食出發，結合粥

糜市集、創意料理競賽、民眾票選及街區解謎，邀請民眾在週末期間走進後浦街區，用一碗粥認識金門。

去年「後浦粥糜一條街」獲得不少迴響，今年縣府將活動擴大為兩天，參與店家也從後浦延伸至全縣。主辦單位表示，粥糜看似簡單，卻藏著金門人的生活記憶與人情味，希望藉由飲食作為切入點，讓遊客逛街、吃美食之餘，也能認識金門文化與在地產業。

今年最吸睛的「粥糜放題」，集結16家業者推出各具特色的粥糜，民眾可在市集一次「吃遍全金門」；現場另有「金門粥糜王選拔賽」，分為學生組、社會組，參賽者將以創意料理展現粥糜不同風貌，角逐金粥獎、銀粥獎及銅粥獎。

除了看專業評審，也能由民眾當「美食評審」，活動期間推出「粥糜人氣王」票選，民眾試吃後即可投下人氣一票，並有機會抽中漢服體驗、龍椅打卡、主題拍貼及粥糜紀念商品等好禮。

想把金門粥糜帶回家，現場也推出「粥糜限定提袋套組」，內含金門限定粥碗、湯匙、提袋、悠遊付50元現金回饋券及金式下午茶券，並可享粥糜放題。

活動另一大亮點是「粥糜實境解謎」，10月3日至31日延續進行，民眾可走進後浦街區尋找線索、完成任務，除了可獲悠遊付100元現金回饋券，還有機會抽中instax mini 12、小悶燒罐等獎品。

縣府表示，希望透過粥糜串起飲食、街區、觀光與在地產業，讓「吃一碗粥」成為認識金門的新方式。10月3、4日連假期間，歡迎民眾走進後浦十六藝文特區，吃粥、逛市集、玩解謎，感受一碗粥裡的金門味。