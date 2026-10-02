打流感、新冠疫苗抽家電 金門催打祭電視、乾衣機等好禮

秋冬呼吸道疾病進入好發季節，金門縣衛生局推出「流感、新冠疫苗打起來！家電好禮抽進來」活動，從10月1日起至12月31日止，只要符合公費流感或新冠疫苗接種資格、接種當日設籍金門，並在縣內合約醫療院所完成接種，就有機會把電視、乾衣機、冷凍櫃、微波爐、氣炸鍋及超商商品卡等好禮帶回家。

衛生局表示，活動分兩階段抽獎，民眾在活動期間接種流感或新冠疫苗，即可取得抽獎機會，若兩種疫苗都完成接種，則可分別取得抽獎資格。第一階段統計10月1日至11月30日完成接種者，12月8日抽獎，並於12月15日前公布得獎名單；第二階段則統計10月1日至12月31日完成接種者，包含第一階段未中獎者，將於明年1月4日抽獎，1月11日前公布結果。

為帶頭響應疫苗接種，衛生局長李金治也在疫苗開打首日完成接種，呼籲符合公費資格的鄉親及早接種，先把保護力建立起來，也別錯過抽獎機會。

衛生局指出，參加活動須同時符合3項條件，包括符合今年度流感或新冠疫苗公費接種對象、接種當日設籍金門，以及活動期間在金門縣任一合約醫療院所完成接種。接種資料由合約院所登錄疾病管制署「全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）」；校園集體接種則由學校提供名冊，再由衛生局彙整後以電腦隨機抽獎。

目前金門共有13家公費流感及新冠疫苗接種合約院所，包括五鄉鎮衛生所、衛生福利部金門醫院，以及傅仰賢診所、安仁家醫科診所、吾家診所、禾心診所、健康診所、三大診所、陳水湖診所，民眾可洽詢各院所接種時間及預約方式。

衛生局提醒，前往接種時應攜帶健保卡及相關身分證明文件，兒童、孕婦等對象另應備妥相關健康手冊；實際接種資格仍依中央公費疫苗規定及醫師評估為準。得獎者領獎時也須查驗身分證或戶籍相關證明。

衛生局表示，流感及新冠病毒在秋冬仍可能造成群聚感染及重症風險，接種疫苗是降低感染後重症風險的重要措施。民眾可把握10月1日至12月31日活動期間，接種疫苗同時拚健康、抽好禮。