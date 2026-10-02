鳳山火車站形同孤島 陳其邁：未來青線可串聯至高鐵站及小港機場

鳳山是高雄市人口最多的行政區，高市議員李雅靜今質詢指出，台鐵鳳山火車站未跟捷運共構、形同孤島，市府須重視交通網絡不夠完善問題。市長陳其邁表示，規畫中的捷運青線是Y字型設計，會分別串聯置高鐵站及小港機場，路網規畫已經送交通部審議。

高市議員李雅靜總質詢表示，在最新都市計畫通盤檢討中，鳳山目標人口上調至42萬人，都市計畫須超前布署，鳳山火車站是交通重要節點，可惜早期規畫不夠長遠，導致車站形同孤島，沒有跟捷運共構，運量無法提升。

李雅靜說，規畫中的捷運青線露出一絲曙光，可能會在火車站旁設站，但青線排序在紫線之後，至少還要等十年，希望短期先以「類共構」方式連結兩鐵，建立捷運及接駁路網的整合計畫。

市長陳其邁回應，鳳山是雙都心之一，興建中的捷運黃線是鳳山最重要的交通建設，未來青線採用 Y字型設計，優先施作路段是鳳山站至左營高鐵站，第二路網為鳳山到仁武，再往南至小港，可串聯機場，鳳山是中間樞紐，相關路網規畫已送交通部審議，都有按時間及計畫執行；短期交通疏散及解決策略，會請交通局檢討規畫。

陳其邁說，鳳山車站周遭土地非屬市有地，所以周遭都市計畫變更或公辦都更會跟台鐵提出建議。未來鳳山會有兩個亮點，第一處是中崙社區，第二處是鳳山車站為主的周遭區域，成長會非常快。