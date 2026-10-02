澎湖砂石車衝撞鐵皮屋 駕駛受困獲救

曾在金門服役的老兵，準備好回到當年駐守的地方了嗎？金門縣政府年度活動「2026金門老兵召集令」即日起開跑，活動一路至12月15日，昨天並在金湖鎮「新市256」舉辦「老兵回味體驗主題館」策展發布茶會，以「番號集結，榮耀歸隊」為號召，邀請曾在金馬前線服役的老兵重返金門，找回青春歲月的記憶。

2026-10-02 11:42