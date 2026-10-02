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澎湖砂石車衝撞鐵皮屋 駕駛受困獲救
澎湖湖東村道上今天發生一起砂石車衝撞鐵皮屋事故，黃姓駕駛受困車內，警消人員搶救後順利脫困，幸未波及無辜，肇事原因待警方調查釐清。
澎湖縣消防局上午10時07分接獲民眾報案，指稱湖西鄉湖東村48號民宅對面鐵皮屋發生砂石車交通事故，現場有人員受困。消防局獲報後，立即派遣湖西分隊水箱車、救護車及白沙分隊器材車，共計3車6人前往救援。
消防人員抵達現場後，確認現場為1輛砂石車衝撞圍牆及鐵皮屋，黃姓駕駛仍受困車內。警消人員立即展開救援，順利將駕駛救出，意識清楚，身體無明顯外傷，並未送醫。
意外肇事的44歲黃姓駕駛向警方表示，欲閃避其他車輛時，不慎失控發生碰撞，警方對駕駛實施酒測，無酒駕情形，肇事原因由警方調查釐清。
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