金門「老兵召集令」開跑！號召老英雄回金尋找當年番號與戰地記憶

曾在金門服役的老兵，準備好回到當年駐守的地方了嗎？金門縣政府年度活動「2026金門老兵召集令」即日起開跑，活動一路至12月15日，昨天並在金湖鎮「新市256」舉辦「老兵回味體驗主題館」策展發布茶會，以「番號集結，榮耀歸隊」為號召，邀請曾在金馬前線服役的老兵重返金門，找回青春歲月的記憶。

茶會現場邀請老兵志工唱起熟悉軍歌，昔日營區「小蜜蜂」移動攤車也再度現身，熟悉的喇叭聲、叫賣聲伴著懷舊滋味，讓老兵彷彿一秒回到當年營區。縣長陳福海表示，「老兵召集令」已逐漸成為金門觀光重要指標，今年並透過活化閒置空間打造「新市256」，設置老兵專屬展館，同時串聯金沙戲院等景點，希望老兵重返金門能有賓至如歸的感受。

今年最吸睛的展場亮點，是首度完整蒐羅進駐金門、馬祖各時期部隊隊徽，打造「隊徽祈福牆」，老兵可依地圖尋找當年駐守區域及所屬部隊，留下自己的番號記憶，牆面並重現當年耳熟能詳的「平平安安到金門，快快樂樂回台灣」口號。

展場也依老兵回憶繪卷，復刻昔日休假時的戰地商店街，從冰菓室、撞球間、攝影社到「軍人之友文具部」，搭配歷史老照片，重現當年收假前的生活場景；另設置「毋忘在莒」、「同島一命」、「獨立作戰」等7款軍事標語印章，讓老兵蓋在專屬明信片上收藏，還有「我在金門當過兵！」「你幾梯的？」等手舉牌，讓老兵拍照留念。

展場並以97歲老兵王中的墨寶迎賓，王中曾在民國39年大膽戰役後奉命登島接防，並曾教導大膽戰役英雄賴生明書法；他當年提出種植高粱作為戰時傷兵掩體的構想，獲胡璉將軍肯定，並以「一斤高粱換一斤白米」收購，後續也成為金門推廣高粱種植的重要政策，影響戰地時期農家經濟。

活動期間，符合資格的退役外離島老兵返金旅遊，可憑機票或船票、身分證及相關佐證文件申領限量紀念品，包括紀念帽、活動勳章及老兵專屬紀念酒。其中紀念酒有53度特級酒玻璃瓶禮盒及58度高粱瓷瓶紀念酒，採軍用油桶造型，並推出「老兵買、縣府加碼送」優惠。

此外，今年也串聯金沙戲院、金門博物館等景點，推出三角識別掛勾、「我在金沙」紀念章及博物館飄帶等限定好禮，鼓勵老兵邊走訪、邊找回戰地記憶。

「老兵回味體驗主題展」10月1日至12月15日於新市256展出，另安排古寧頭戰地巡禮、西洪榮耀歸隊、南雄線、金東線、金西線及烈嶼線等營區導覽活動，首次參加活動的老兵須先至指定報到點認證，曾於107年至114年參加者則可直接至指定門市申領。

縣府表示，活動不只是邀請老兵「回金門」，更希望讓一代代曾在金門前線留下青春歲月的人，重新找到當年的部隊、據點與同袍記憶；若想尋找當年駐地或追尋曾在金門服役的親人，也可透過「金門老兵召集令」臉書粉絲專頁留言協尋。相關活動詳情可洽082-324194，紀念品數量有限，送完為止。

金門縣政府年度活動「2026金門老兵召集令」即日起開跑，昨天舉辦「老兵回味體驗主題館」策展發布茶會，號召金門等外離島老兵返金旅遊、參與老兵專屬紀念品申領活動。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度活動「2026金門老兵召集令」即日起開跑，活動一路至12月15日，昨天舉辦「老兵回味體驗主題館」策展發布茶會，邀請老兵志工參與唱軍歌，為今年活動揭開熱血序幕。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度活動「2026金門老兵召集令」即日起開跑，活動一路至12月15日，昨天舉辦「老兵回味體驗主題館」策展發布茶會，現場復刻昔日營區「小蜜蜂」移動攤車，熟悉的喇叭聲與吆喝聲，讓不少老兵都說超懷念。記者蔡家蓁／攝影

金門縣政府年度活動「2026金門老兵召集令」即日起開跑，昨天舉辦「老兵回味體驗主題館」策展發佈會，出席貴賓與老兵共同展示極具代表性的「三角臂章」。 記者蔡家蓁／攝影