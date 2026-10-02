高雄大樹和山光電場後山大面積坍方 地方恐懼不安要求建立預警機制

高雄大樹和山光電場去年爆發「削山剃頭式」不當開發引起社會譁然，第二期光電開發計畫已遭廢止開工許可及水保計畫。8月豪雨期間，第一期光電板後方山坡出現三處大面積坍方，百餘公尺外的山下居民寢食難安，議員揭露並質疑欠缺預警與通報機制。高市水利局回應，將要求業者做好水土保持及建立預警與通報機制。

大樹區和山里地面型太陽能光電開發案51公頃，土地分兩期開發，第一期已經完成，業者違法開發爆發後，經濟部能源署去年廢止第二期 15MW 的光電施工許可，高雄市政府也撤銷水保計畫，終止後續開發。

高雄8月下雨天數高達18天，累積雨量1712毫米，第一期光電板範圍後山出現三處山坡地坍方，引發居民憂心。

市議員黃飛鳳今日總質詢指出，8月大雨讓和山居民十分憂心，坍方下就是光電板，若災情擴大會堵住排水山溝的水流或壓壞光電板，沒有任何單位監督或預警，所幸土石流失坍方未擴大，但誰能保證下次沒事？

水利局代理局長蔡易勳表示，從照片研判，光電板業者的水土保持工作沒做好，會馬上去查處，並強烈要求業者做好預警與通報機制。

此外，第二期約10公頃面積在砍樹整地之後才喊卡，一年多來，一片雜草荒蕪。黃飛鳳希望市府要求地主把樹種回來，且執行造林碳匯計畫，以利生態復育及環境教育，「不要1、20年之後還空在哪裡，這樣沒道理」。

副市長林欽榮表示，和山光電場是業者向自來水公司租地並直接跟中央申請的案子，未知會地方政府，目前相關法定的區域計畫進行中，要做碳匯造林的話，需要進一步與台水公司協商；此案市府從未懈怠，會要求加強。

高雄大樹和山光電場第一期計畫後山出現大面積山坡坍方，下方就是排水大排及光電板，山下居民寢食難安。圖／議員黃飛鳳提供

高雄大樹和山光電場第二期計畫已被廢止，但預定地樹木早被砍光，一年多來都是維持雜草荒蕪景觀，議員黃飛鳳要求把樹種回來。圖／黃飛鳳提供

高雄大樹和山光電場第一期計畫後山出現大面積山坡坍方，居民寢食難安，議員黃飛鳳要求建立監督與預警機制。圖／高雄市議會官網