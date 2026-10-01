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高鐵延伸屏東還要等13年 議員促台鐵優化先行、推雙鐵聯票

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
高鐵延伸屏東採「高雄方案」，進入二階環評，目標2039年通車，屏東縣議員黃明賢（右）、許馨勻（左）今在縣議會質詢關注交通議題，還製作一張台北到枋寮的車票送給交旅處長黃國維（中）。記者劉星君／攝影
高鐵延伸屏東採「高雄方案」，進入二階環評，目標2039年通車，屏東縣議員黃明賢（右）、許馨勻（左）今在縣議會質詢關注交通議題，還製作一張台北到枋寮的車票送給交旅處長黃國維（中）。記者劉星君／攝影

高鐵延伸屏東採「高雄方案」，目前進入二階環評，目標2039年通車，屏東縣議員黃明賢、許馨勻今在縣議會質詢關注交通議題，主張「高鐵長遠規畫、台鐵優化先行」，要求縣府向中央爭取台鐵捷運化、改善新左營轉乘動線及台高鐵聯票，讓交通效益延伸至潮州、枋寮，不能讓屏東鄉親苦等高鐵13年。

黃明賢說，高鐵南延是屏東長遠發展重要建設，但即使後續程序順利，距2039年通車仍有13年，屏東不能只被動等待。他提出「三合一」策略，包括台鐵捷運化高密度營運，爭取每小時常態開行4班區間快車，減少停靠站，盼將新左營至屏東市車程壓縮至25分鐘內；改善新左營站台、高鐵轉乘動線，並整合台、高鐵票務，朝「一票到底、一碼通關」方向推動。

黃明賢認為，高鐵屏東站規畫設六塊厝，屏東縣南北狹長，單靠一座高鐵站難以涵蓋中南屏東，若能同步提升台鐵運能與轉乘效率，才能把高鐵效益向潮州、枋寮延伸。

許馨勻呼應「雙軌並進」，她指出，枋寮搭台鐵到台北約需4.5至5小時，潮州約4至4.5小時；若轉乘高鐵，雖可縮短時間，但在新左營轉乘仍有候車、驗票及月台移動等問題。高鐵南延不能只看2039年，縣府應把握這段空窗期，向交通部、台鐵爭取改善。

許馨勻說，除支持高鐵南延，也應持續爭取未來向潮州延伸可能性，目前應先從台鐵班次、快車服務及轉乘著手，進一步整合雙鐵運輸，讓潮州、枋寮民眾往返北部更加便利，朝「台北一日生活圈」邁進。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，聯通票確實可提升整體運輸效益，但高鐵與台鐵屬不同公司，票務及系統整合仍涉及跨單位協調，縣府將積極向交通部反映，研議合作及實施的可能性。

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