大咖助陣 賴瑞隆邀總統 柯志恩找韓流

選戰白熱化，藍綠大咖紛南下助陣，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆明成立百工百業後援總會，賴清德總統將再現身，國民黨市長參選人柯志恩預告，立法院長韓國瑜月中會到高雄相挺。另賴瑞隆昨推首支競選廣告「百變隆隆」，分飾十六角展現「傾聽」誠意，柯志恩酸「百變不如來辯」，雙方隔空較勁意味濃。

柯志恩昨日凌晨四時天未光即偕黨內議員參選人到岡山魚市場向攤商問好，聆聽心聲後當場承諾全力協助，讓攤商工作環境更完善，隨後轉往岡山河堤果菜市場，獲不少攤商送上蘿蔔與蒜苗預祝「凍蒜」，從早到晚共安排五場掃街行程，深入基層拚搏。

柯志恩前天在談話性節目受訪，指高雄綠大於藍，且不似綠營有總統、副總統、前總統這麼多大咖站台，就是要靠自己，非常實在地尋求認同，如今高雄選情膠著，被視為激戰區、意味藍營有贏的機會。昨天她並預告十月十六日岡山大造勢，心心念念高雄的韓國瑜院長十月中下旬也將現身同台。

民進黨市長參選人賴瑞隆昨扮母雞，率黨籍議員參選人在路口拜票，啟動「陸空戰計畫」，未來還將深入其他選區發揮精準陸戰策略。

昨天他公布首支競選廣告，化身「阿公隆隆」、「漁民隆隆」等十六個角色拋出市政期待，再由「正牌隆隆」說明解方。賴瑞隆說，詮釋角色過程重在傾聽人民聲音，這也是未來的市長要做到的一件事，廣告中造型百變，但為高雄打拚的初心不變。

談及選戰，柯志恩預告立法院長韓國瑜十月中下旬會來高雄。記者王昭月／攝影

不過對手柯志恩質疑，賴營影片提到「捷運怎麼蓋那麼慢；燈不亮、水溝不通、路不太平」，是在打臉陳其邁市長做得不夠好嗎？變變變，不如上場來辯，賴委員應跟她把大家關切的議題好好辯論一下，並說，「他不管怎麼演、怎麼變，還是新潮流的代言人」。