聽新聞
0:00 / 0:00

大咖助陣 賴瑞隆邀總統 柯志恩找韓流

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻王昭月／高雄報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「母雞帶小雞」，率黨內市議員參選人展開路口拜票，首站選在高雄三多商圈站。記者張議晨／攝影

選戰白熱化，藍綠大咖紛南下助陣，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆明成立百工百業後援總會，賴清德總統將再現身，國民黨市長參選人柯志恩預告，立法院長韓國瑜月中會到高雄相挺。另賴瑞隆昨推首支競選廣告「百變隆隆」，分飾十六角展現「傾聽」誠意，柯志恩酸「百變不如來辯」，雙方隔空較勁意味濃。

柯志恩昨日凌晨四時天未光即偕黨內議員參選人到岡山魚市場向攤商問好，聆聽心聲後當場承諾全力協助，讓攤商工作環境更完善，隨後轉往岡山河堤果菜市場，獲不少攤商送上蘿蔔與蒜苗預祝「凍蒜」，從早到晚共安排五場掃街行程，深入基層拚搏。

柯志恩前天在談話性節目受訪，指高雄綠大於藍，且不似綠營有總統、副總統、前總統這麼多大咖站台，就是要靠自己，非常實在地尋求認同，如今高雄選情膠著，被視為激戰區、意味藍營有贏的機會。昨天她並預告十月十六日岡山大造勢，心心念念高雄的韓國瑜院長十月中下旬也將現身同台。

民進黨市長參選人賴瑞隆昨扮母雞，率黨籍議員參選人在路口拜票，啟動「陸空戰計畫」，未來還將深入其他選區發揮精準陸戰策略。

昨天他公布首支競選廣告，化身「阿公隆隆」、「漁民隆隆」等十六個角色拋出市政期待，再由「正牌隆隆」說明解方。賴瑞隆說，詮釋角色過程重在傾聽人民聲音，這也是未來的市長要做到的一件事，廣告中造型百變，但為高雄打拚的初心不變。

談及選戰，柯志恩預告立法院長韓國瑜十月中下旬會來高雄。記者王昭月／攝影
談及選戰，柯志恩預告立法院長韓國瑜十月中下旬會來高雄。記者王昭月／攝影

不過對手柯志恩質疑，賴營影片提到「捷運怎麼蓋那麼慢；燈不亮、水溝不通、路不太平」，是在打臉陳其邁市長做得不夠好嗎？變變變，不如上場來辯，賴委員應跟她把大家關切的議題好好辯論一下，並說，「他不管怎麼演、怎麼變，還是新潮流的代言人」。

柯志恩 韓流 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賴瑞隆推首部競選影片 柯志恩掃市場拚陸戰

賴瑞隆化身「百變隆隆」 柯志恩：與其變變變，不如上場來辯

選戰肉博階段大咖頻助陣 柯志恩預告：十月下旬「韓院長」現身

柯志恩稱「高雄若輸不能怪陳其邁」 本尊反酸柯的背後是鄭麗文

相關新聞

火舞照辦？竹市府認定舞台違建 莊競程：堅定辦下去

民進黨新竹市長參選人莊競程今晚將舉辦火舞活動，新竹市政府查察發現現場舞台未申請臨時性建築物許可，要求取得合法許可前停止使用並將依法裁罰；莊競程則表示，活動已依最新火舞安全指引完成安全維護計畫，批遭抹黑影響竹科產業，強調將堅定辦下去。

基隆天外天大火 關窗難掩惡臭 市府將究責廠商並求償

基隆市天外天掩埋場暫置區一千七百張回收床墊因廠商執行破碎作業發生大火，延燒近廿小時，昨上午八時許才撲滅。民眾抱怨徹夜聞到濃烈塑膠惡臭，關窗戴口罩仍受不了，民代要求重罰廠商及建立賠償機制。

廣角鏡／新北市山藥季「山海尋寶」開跑

新北市雙溪區公所昨宣布山藥季開跑，今年以「山海尋寶」為主軸，結合特色料理及東北角輕旅行，串聯三貂嶺生態友善隧道及海洋資源復育區，打造低碳農遊，邀請民眾走訪享用山海食農宴。明起至廿五日將推出六梯次「漫遊新北採藥趣」小旅行，包括挖山藥體驗、漫步田園及五星級餐宴，享半價優惠每人九百九十元，請上新北山藥-漫遊新北採藥趣官網查詢。

新台南車站 周末將開放導覽

台南市區鐵路地下化十八日通車，交通部鐵道局指出，新舊軌道切換作業選在通車前晚十時至當天上午六時，預計影響善化站至仁德站間廿多班次列車，已與台鐵協調，透過公路方式替運。

大咖助陣 賴瑞隆邀總統 柯志恩找韓流

選戰白熱化，藍綠大咖紛南下助陣，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆明成立百工百業後援總會，賴清德總統將再現身，國民黨市長參選人柯志恩預告，立法院長韓國瑜月中會到高雄相挺。另賴瑞隆昨推首支競選廣告「百變隆隆」，分飾十六角展現「傾聽」誠意，柯志恩酸「百變不如來辯」，雙方隔空較勁意味濃。

嘉縣長選戰 蔡易餘、吳品叡各端社福牛肉

年底嘉義縣長選戰比拚社福政見，民進黨參選人蔡易餘昨提出八十歲以上加碼重陽敬老金等，打造全世代照顧網；無黨參選人吳品叡昨說，當選後實施六十五歲以上健保費全免，不排富。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。