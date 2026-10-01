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每年上百萬遊客入島 醫療團隊進駐小琉球照護鄉親健康

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣政府今天在小琉球舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，發布琉球鄉健康守護升級成果。圖／縣府提供
屏東縣政府今天在小琉球舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，發布琉球鄉健康守護升級成果。圖／縣府提供

小琉球為離島加上每年超過百萬人次遊客，醫療資源吃緊。屏東縣政府加強醫療團隊進駐、設備升級及服務擴充，提升小琉球醫療照護品質，目前衛生所有5名醫師，並設有專科、牙科、洗腎、腸胃鏡及24小時醫療照護，照顧鄉親及遊客健康

縣府今天在三隆宮前舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，發布琉球鄉健康守護升級成果。縣長周春米表示，過去只要有較複雜的醫療，鄉親只能搭船到本島，現在小琉球就能獲得完善的醫療服務。

腎臟照護方面，高雄醫學大學腎臟科團隊每月定期進島駐診，針對早期腎病及洗腎前期患者提供完整照護，目前有1170人完成腎功能篩檢，並收案99名早期腎病及57名洗腎前期患者，降低腎病惡化及洗腎風險。

另衛生所提供24小時不間斷急診服務，導入檢傷分類及專業急救監測，今年1至8月服務1605名急診患者，救護船後送僅161人，後送率降至10.8%，顯示在地急救及留觀處置能力提升。

牙科服務今年1至8月累計2447人次，其中兒童塗氟567人次、假牙服務44件。居家醫療收案成長率86%，逐步建構從預防、治療到居家照護的完整醫療服務網絡。護理及醫療人員滿意度94.7%，整體急診服務滿意度86.8%。

另外明年是小琉球三年一科的迎王平安祭典，三隆宮是重要的信仰中心，縣府因此辦理斜坡步道整建，兼顧結構安全與景觀，重新打造通往牌樓正門的入口步道，提升祭典期間神轎遶境及入廟的安全與順暢。

屏東縣政府今天在小琉球舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，發布琉球鄉健康守護升級成果。圖／縣府提供
屏東縣政府今天在小琉球舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，發布琉球鄉健康守護升級成果。圖／縣府提供

屏東縣政府今天在小琉球舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，三隆宮的斜坡步道整建工程動土。圖／縣府提供
屏東縣政府今天在小琉球舉辦「醫療升級成果發表會暨斜坡步道整建工程動土典禮」，三隆宮的斜坡步道整建工程動土。圖／縣府提供

小琉球 遊客 健康

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