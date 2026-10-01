告別老舊幼兒園 金門縣府投入1.24億打造金鼎附幼「積木校園」

金門縣金寧鄉金鼎國小附設幼兒園今日上午舉行拆除重建工程動土典禮，工程經費達1億2443萬元，預計工期577日曆天，未來將興建總樓地板面積1,924.77平方公尺的現代化幼兒園大樓，從校舍安全到學習環境全面升級，為金門幼兒教育再添新頁。

今天的動土典禮由附幼幼生以活潑舞蹈揭開序幕，小朋友隨著音樂律動，為即將動工的新校舍送上祝福。金門縣長陳福海、立委陳玉珍辦公室主任董志謀、教育處長黃雅芬、金鼎國小校友會理事長翁明楷、金寧鄉長楊忠俊、鄉代會主席黃文欣、盤山村長翁品洋，以及校方、家長會、建築與營造團隊等共同見證工程啟動。

陳福海表示，「教育是金門最重要的投資，而零歲教育更是希望的起點。」面對少子化挑戰，縣府有責任把教育基礎扎得更深、更穩，透過興建全新幼兒園，給家長更堅實的支持，也希望讓更多家庭能在金門安心生養、陪伴孩子成長。

校長蔡玉羨指出，此次重建是金門縣優化教育環境的重要計畫，除了改善既有校舍老化所衍生的安全疑慮，也將重新打造符合幼兒多元學習需求的空間，讓孩子擁有更安全、舒適且友善的成長環境。

新校舍由竇國昌建築師事務所設計，主打「自然共融、孩童友善」，外觀以白色為基底，融入「疊積木」概念，以不同幾何量體堆疊出活潑的建築表情；景觀設計則將西側綠地塑造成「漂浮雲朵」，東側以「月亮曲線」營造沉靜空間，再搭配綠、橙、藍、粉等色彩，營造適合幼兒探索的繽紛校園。

除了外觀童趣，新校舍也將健康與實用性納入設計，穿透式廊道區域的柱體，將兼具休憩與清潔功能，孩子戶外活動後可就近洗手清潔，讓校園兼顧遊戲、學習與衛生需求。

縣府也表示，未來新校舍完工後，除可改善既有校舍環境，也將提供孩子更多元的學習與活動空間，讓幼兒園不只是上課的地方，更成為孩子探索世界、快樂成長的第一個家。

金門縣金鼎國小附設幼兒園今日舉行拆除重建工程動土典禮，縣長陳福海率領眾人虔誠上香祈福，

祝願工程平安順利。記者蔡家蓁／攝影

金門縣金寧鄉金鼎國小附設幼兒園今日舉行拆除重建工程動土典禮，縣長陳福海（左六）立委陳玉珍辦公室主任董志謀（左五）、教育處長黃雅芬（右五）、金寧鄉長楊忠俊（左四）、鄉代會主席黃文欣（左三）、盤山村長翁品洋（右三）等人主持動土儀式。記者蔡家蓁／攝影