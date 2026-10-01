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金屬中心+高醫將數位工具送進偏鄉校園 強化學童語言、心理支持

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
現場學童體驗 AI 語言互動與心理陪伴軟體，透過互動任務進行語言練習與情緒探索，展現高度參與及學習興趣。圖／金屬中心提供
現場學童體驗 AI 語言互動與心理陪伴軟體，透過互動任務進行語言練習與情緒探索，展現高度參與及學習興趣。圖／金屬中心提供

孩子的成長不只需要學習資源，也需要持續的理解與陪伴，金屬工業發展研究中心攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行公益捐贈，將AI數位工具、醫療專業帶進高雄茂林國小，透過健康諮詢與互動體驗讓科技研發成果從實驗室走進校園，為偏鄉學童提供學習、語言及心理支持。

這場公益行動定名為「金心相伴・醫起成長」，捐贈的兩項數位工具包括結合AI技術、語言專業的「MagicABC語言互動軟體」及導入心理專業的「Alongside數位心理陪伴軟體」，善用經濟部產業技術司科專研發成果，盼降低區域學習落差，讓偏鄉學童能更便利接觸到專業學習資源。

高醫副院長戴嘉言說，孩子成長過程，包括語言表達、情緒及心理發展都會影響學習、人際互動與自信建立，將專業支持帶進孩子熟悉的校園生活環境，能讓陪伴不只停留在單次活動。此次高醫與金屬中心過AI數位工具結合醫療專業，提供孩子更多元的學習及情緒表達方式，也希望成為家長、教師日常陪伴學童的重要工具。

金屬中心副執行長王俊傑表示，「MagicABC」結合闖關遊戲與AI互動引導，透過日常生活情境及循序漸進的語言練習，鼓勵孩子多開口、多表達，理解組織及邏輯思考能力；「Alongside」則將臨床心理諮商邏輯導入AI決策與引導流程，透過即時互動、情緒覺察及持續評估，讓心理支持延伸至學童日常生活。

金屬中心表示，未來將持續深化AI科技在數位健康領域的研發與應用，讓科研走出實驗室，發揮更大的社會價值。

金屬中心「金心相伴・醫起成長」捐贈儀式，將數位工具，醫療專業送進高雄茂林國小。圖／金屬中心提供
金屬中心「金心相伴・醫起成長」捐贈儀式，將數位工具，醫療專業送進高雄茂林國小。圖／金屬中心提供

金屬工業發展研究中心攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，將AI數位工具、醫療專業帶進高雄茂林國小，透過健康諮詢與互動體驗讓科技研發成果從實驗室走進校園，為偏鄉學童提供學習、語言及心理支持。圖／金屬中心提供
金屬工業發展研究中心攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院，將AI數位工具、醫療專業帶進高雄茂林國小，透過健康諮詢與互動體驗讓科技研發成果從實驗室走進校園，為偏鄉學童提供學習、語言及心理支持。圖／金屬中心提供

偏鄉 語言 校園

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