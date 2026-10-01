快訊

不想擠辦公室？她棄律師夢挑戰1行業 年收飆2百萬：一開始什麼都不懂

金馬63／2026金馬獎入圍名單今揭曉 公布結果持續更新

足球／C羅與葡萄牙鬧翻？足協追到機場留不住 本人發文：我會說出真相

聽新聞
0:00 / 0:00

肉羹湯上漂浮疑菜瓜布細鋼絲 衛生局出手稽查鳳山排隊名店

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
接獲反映後，高市衛生局派員前往遭投訴的餐飲店檢視作業環境。圖／高市衛生局提供
接獲反映後，高市衛生局派員前往遭投訴的餐飲店檢視作業環境。圖／高市衛生局提供

高雄市鳳山區一家常大排長龍的店家遭消費者發文投訴，所點肉羹竟出現菜瓜布纖維、川燙鴨肉疑似沒有煮熟。高市衛生局表示，現場檢視店內菜瓜布沒有脫落情形，但店內有冷藏度溫未達7°C以下及熟食刀具置於抹布上等項缺失，已依規定要求限期改善。

鳳山區南光街一家銷售香菇肉羹、米粉及陽春麵的小吃店生意興隆，一名消費者用餐時發現，送上桌的香菇肉羹裡面有疑似菜瓜布纖維，照片有拍到，員工卻說沒有；另外當天吃到的鴨肉肉質泛紅，懷疑業者沒有煮熟就送上桌。

其他消費者回應，親眼目睹店內員工沒戴手套，用手抓麵跟找錢，後來不敢再去吃。

衛生局表示，獲知後赴現場查察，業者坦承民眾提供影像內容為自家營業場所，但不確認異物是否為菜瓜布絲，現場檢視菜瓜布無脫落情形。

衛生局查察，業者已完成食品業者登錄，但作業場所冷藏度溫未達7°C以下、熟食刀具置於抹布上、未有從業人員教育訓練時數等缺失，飭令業者限期改善。屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

消費者抱怨鴨肉疑似沒熟，但也有網友覺得這是骨髓的顏色。圖／取自高雄五甲大小事粉專
消費者抱怨鴨肉疑似沒熟，但也有網友覺得這是骨髓的顏色。圖／取自高雄五甲大小事粉專

一名消費者發文抱怨，鳳山區南光街一家排隊名店的肉羹湯出現疑似鋼絲的漂浮物。圖／取自高雄五甲大小事粉專
一名消費者發文抱怨，鳳山區南光街一家排隊名店的肉羹湯出現疑似鋼絲的漂浮物。圖／取自高雄五甲大小事粉專

衛生局 鳳山 高雄市 小吃

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

訂位被嗆「你家死人」！高雄火鍋店道歉祭包場免費吃 他反問：怎麼敢去

民族國小9生吃完營養午餐身體不適 衛生局稽查廚房揪2缺失

台東加水站抽驗126件 2家微生物初驗不合格複驗已過關

知名牛排餐點「像吃剩的」！消費者曝超差體驗 店家道歉：不會迴避問題

相關新聞

紅豆嫩芽變免費自助餐 議員獵龍團隊一晚捕捉147隻綠鬣蜥

屏東縣萬丹鄉正值紅豆播種期，綠鬣蜥喜愛吃嫩芽蔬菜讓農民傷透腦筋，屏東縣議員洪宗麒、妻子胡嘉玲與獵龍團隊們展開「護豆專案」，昨在萬丹鄉灣內村、後村村的農地，4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。洪宗麒直言，綠鬣蜥數量攀升，侵擾農田，只要農民有需要，民間版「護豆」行動持續。

高雄人不捨！大統百貨五福店原址擬蓋停車場 在地憂新堀江商圈失去「心臟」

高雄大統百貨五福店今年 3 月動工拆除，原址已經夷為平地。議員郭建盟指出，大統百貨公司熄燈、其中300坪用地擬蓋停車場，新堀江商圈宛如失去心臟，這裡是高雄人的青春商圈，盼打造中央公園城市生活實驗場，再次帶動人潮。市長陳其邁表示，他也不認同百貨公司舊址蓋停車場，但私人土地用途須尊重地主意願，會找地主討論。

告別老舊幼兒園 金門縣府投入1.24億打造金鼎附幼「積木校園」

金門縣金寧鄉金鼎國小附設幼兒園今日上午舉行拆除重建工程動土典禮，工程經費達1億2443萬元，預計工期577日曆天，未來將興建總樓地板面積1,924.77平方公尺的現代化幼兒園大樓，從校舍安全到學習環境全面升級，為金門幼兒教育再添新頁。

金屬中心+高醫將數位工具送進偏鄉校園 強化學童語言、心理支持

孩子的成長不只需要學習資源，也需要持續的理解與陪伴，金屬工業發展研究中心攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院進行公益捐贈，將AI數位工具、醫療專業帶進高雄茂林國小，透過健康諮詢與互動體驗讓科技研發成果從實驗室走進校園，為偏鄉學童提供學習、語言及心理支持。

肉羹湯上漂浮疑菜瓜布細鋼絲 衛生局出手稽查鳳山排隊名店

高雄市鳳山區一家常大排長龍的店家遭消費者發文投訴，所點肉羹竟出現菜瓜布纖維、川燙鴨肉疑似沒有煮熟。高市衛生局表示，現場檢視店內菜瓜布沒有脫落情形，但店內有冷藏度溫未達7°C以下及熟食刀具置於抹布上等項缺失，已依規定要求限期改善。

高雄議員質詢後送上紙飛機 祝福陳其邁「飛得更高更遠」

高雄市議會本屆議員進入最後一個會期，高雄市政府昨日獲雜誌肯定，市長陳其邁連續三年獲頒「最佳首長信任獎」。民進黨議員鄭孟洳今天下午質詢時肯定陳其邁任內帶領高雄轉型，在質詢結束後送上一架紙飛機，祝福陳其邁未來可以像飛機一樣，飛得更高、更遠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。