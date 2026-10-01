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肉羹湯上漂浮疑菜瓜布細鋼絲 衛生局出手稽查鳳山排隊名店
高雄市鳳山區一家常大排長龍的店家遭消費者發文投訴，所點肉羹竟出現菜瓜布纖維、川燙鴨肉疑似沒有煮熟。高市衛生局表示，現場檢視店內菜瓜布沒有脫落情形，但店內有冷藏度溫未達7°C以下及熟食刀具置於抹布上等項缺失，已依規定要求限期改善。
鳳山區南光街一家銷售香菇肉羹、米粉及陽春麵的小吃店生意興隆，一名消費者用餐時發現，送上桌的香菇肉羹裡面有疑似菜瓜布纖維，照片有拍到，員工卻說沒有；另外當天吃到的鴨肉肉質泛紅，懷疑業者沒有煮熟就送上桌。
其他消費者回應，親眼目睹店內員工沒戴手套，用手抓麵跟找錢，後來不敢再去吃。
衛生局表示，獲知後赴現場查察，業者坦承民眾提供影像內容為自家營業場所，但不確認異物是否為菜瓜布絲，現場檢視菜瓜布無脫落情形。
衛生局查察，業者已完成食品業者登錄，但作業場所冷藏度溫未達7°C以下、熟食刀具置於抹布上、未有從業人員教育訓練時數等缺失，飭令業者限期改善。屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
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