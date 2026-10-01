高雄議員質詢後送上紙飛機 祝福陳其邁「飛得更高更遠」

高雄市議會本屆議員進入最後一個會期，高雄市政府昨日獲雜誌肯定，市長陳其邁連續三年獲頒「最佳首長信任獎」。民進黨議員鄭孟洳今天下午質詢時肯定陳其邁任內帶領高雄轉型，在質詢結束後送上一架紙飛機，祝福陳其邁未來可以像飛機一樣，飛得更高、更遠。

「今周刊」昨公布第七屆「永續城市SDGs大調查」結果，市府指出，高雄市長陳其邁連續第3年獲頒「最佳首長信任獎」，市府團隊也獲得「永續城市特優獎」、「社會力特別傑出獎」及「最佳防詐城市治理獎」肯定，展現高雄在產業轉型、城市治理、社會照顧及永續發展等面向的卓越成果。

高市議員鄭孟洳今日下午總質詢時表示，市長陳其邁花六年時間為高雄奠定良好基礎，競爭力大幅提升，據賴清德總統所言，市長未來會有更大支麥克風，所以她特地準備一架紙飛機當禮物，希望市長未來飛得更高、更遠，而且不管飛到哪裡都可以心繫高雄，並帶領高雄飛得更遠。

此外，高雄車站改造後，兩側興建商業大樓與旅館大樓，其中商業大樓已經招商出去，環球百貨公司預定明年開幕。議員鄭孟洳今天特別關切另棟旅館大樓招商及轉運站設計。

市長陳其邁表示，旅館大樓預計今年第四季公告招商，他發現台鐵地下街招商漸入佳境，一年之間有大幅度成長，所以他樂觀看待旅館大樓招商，希望可在表定時間內脫標。