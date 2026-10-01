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高雄議員質詢後送上紙飛機 祝福陳其邁「飛得更高更遠」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市議員鄭孟洳在總質詢尾聲贈送一架紙飛機給市長陳其邁，祝福他未來飛得更高更遠。記者徐白櫻／攝影
民進黨高雄市議員鄭孟洳在總質詢尾聲贈送一架紙飛機給市長陳其邁，祝福他未來飛得更高更遠。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會本屆議員進入最後一個會期，高雄市政府昨日獲雜誌肯定，市長陳其邁連續三年獲頒「最佳首長信任獎」。民進黨議員鄭孟洳今天下午質詢時肯定陳其邁任內帶領高雄轉型，在質詢結束後送上一架紙飛機，祝福陳其邁未來可以像飛機一樣，飛得更高、更遠。

「今周刊」昨公布第七屆「永續城市SDGs大調查」結果，市府指出，高雄市長陳其邁連續第3年獲頒「最佳首長信任獎」，市府團隊也獲得「永續城市特優獎」、「社會力特別傑出獎」及「最佳防詐城市治理獎」肯定，展現高雄在產業轉型、城市治理、社會照顧及永續發展等面向的卓越成果。

高市議員鄭孟洳今日下午總質詢時表示，市長陳其邁花六年時間為高雄奠定良好基礎，競爭力大幅提升，據賴清德總統所言，市長未來會有更大支麥克風，所以她特地準備一架紙飛機當禮物，希望市長未來飛得更高、更遠，而且不管飛到哪裡都可以心繫高雄，並帶領高雄飛得更遠。

此外，高雄車站改造後，兩側興建商業大樓與旅館大樓，其中商業大樓已經招商出去，環球百貨公司預定明年開幕。議員鄭孟洳今天特別關切另棟旅館大樓招商及轉運站設計。

市長陳其邁表示，旅館大樓預計今年第四季公告招商，他發現台鐵地下街招商漸入佳境，一年之間有大幅度成長，所以他樂觀看待旅館大樓招商，希望可在表定時間內脫標。

陳其邁 高雄 議員

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