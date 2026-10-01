紅豆嫩芽變免費自助餐 議員獵龍團隊一晚捕捉147隻綠鬣蜥

屏東縣萬丹鄉正值紅豆播種期，綠鬣蜥喜愛吃嫩芽蔬菜讓農民傷透腦筋，屏東縣議員洪宗麒、妻子胡嘉玲與獵龍團隊們展開「護豆專案」，昨在萬丹鄉灣內村、後村村的農地，4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。洪宗麒直言，綠鬣蜥數量攀升，侵擾農田，只要農民有需要，民間版「護豆」行動持續。

洪宗麒說，他昨晚與團隊展開行動，到萬丹鄉灣內、後村村農地移除綠鬣蜥，深夜到凌晨近2時才結束，返家已凌晨3時，一晚約4小時捕獲大小隻共147隻。

萬丹鄉是屏東縣重要紅豆產區，10月是紅豆播種期，剛萌芽紅豆嫩苗容易遭綠鬣蜥啃食。洪宗麒說，農民長年受到綠鬣蜥侵擾，不只種植紅豆的農民擔心，香瓜等農作物也會受害，每到作物生長的關鍵期，就有農民尋求協助，希望移除。

綠鬣蜥越抓越多，洪宗麒觀察，捕捉人員多集中在已知熱區，但部分私人土地不易進入，也有過去未被注意到的區域，可能成為防治盲點，讓綠鬣蜥有更多繁殖空間。

洪宗麒說，綠鬣蜥繁殖能力強，近期捕捉個體以幼蜥居多，他也憂心「抓小隻、漏大隻」，具有繁殖能力母蜥未能有效移除，即使大量捕捉幼蜥，族群仍可能持續增加。他去年就曾預估，今年綠鬣蜥數量絕對會更多，他也認為應該要開放全民獵捕領獎金。

洪宗麒的妻子胡嘉玲接棒投入屏東縣議員選舉。洪宗麒說，儘管選舉漸升溫，團隊會將農民陳情與農損列為服務重點。他說，紅豆才剛播種，農民最擔心一到深夜，就成為綠鬣蜥「免費自助餐」，一夜之間嫩苗遭啃食，透過夜間移除降低危害，盼今年紅豆產季能順利豐收。

縣府農業處表示，今年護豆專案9月15日起到11月17日，每周二、四晚間執行，已執行5次移除311隻。今年護豆專案的鄉鎮從4鄉增加到7鄉，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉、東港鎮、潮州鎮、崁頂鄉及南州鄉等7鄉鎮種植裡作田區加強夜間巡查捕捉綠鬣蜥，降低農作物受損情形。

屏東縣議員洪宗麒團隊深夜4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

屏東縣議員洪宗麒團隊深夜4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

屏東縣議員洪宗麒團隊深夜4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

屏東縣議員洪宗麒團隊深夜4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供

屏東縣議員洪宗麒團隊深夜4小時獵捕147隻大小隻綠鬣蜥。圖／洪宗麒提供