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港都盃海洋永續餐飲創意大賽登場 參賽選手響應海洋重生

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。記者劉學聖／攝影
第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。記者劉學聖／攝影

第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，吸引全國310名選手參賽，包括27所大專院校、16所高中職及15個餐飲業單位，選手透過調飲、咖啡、餐食製作及餐飲服務等競賽，展現新世代餐飲人才的創意與實力。本屆大賽主辦單位以「海洋重生（Ocean Reborn）」為主題，將海洋永續、環境保護及循環經濟概念帶進餐飲競賽，從食材選擇、飲品創作到服務細節，讓參賽學生思考如何把永續落實在日常生活。開幕典禮邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。

本屆調飲競賽更接軌國際，採用IBA世界盃調酒大賽競賽規則與評分精神，從技術操作、時間掌控、作品風味到整體呈現，都以國際標準要求。主辦單位表示，希望海洋永續不只是比賽口號，而是從教育開始扎根，讓年輕選手在學習餐飲專業的同時，也建立珍惜資源、減少浪費及保護海洋的觀念。

中華民國國際調酒協會理事長郭植伶表示，一場比賽只有一天，但教育的影響可以很長遠，希望透過「海洋重生」讓永續走進教育，也將國際標準帶進台灣，讓今天的學生未來進入餐飲產業後，持續把永續觀念傳遞下去。

第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維（左）與高雄市長候選人賴瑞隆（右）演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。記者劉學聖／攝影
第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維（左）與高雄市長候選人賴瑞隆（右）演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。記者劉學聖／攝影

第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，吸引全國310名選手參賽。記者劉學聖／攝影
第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，吸引全國310名選手參賽。記者劉學聖／攝影

第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。記者劉學聖／攝影
第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，邀請亞太盃花式調酒冠軍郭仲維演出，以精彩花式調酒揭開賽事序幕。記者劉學聖／攝影

第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，吸引全國310名選手參賽。記者劉學聖／攝影
第12屆港都盃海洋永續餐飲創意大賽今天在高雄MLD台鋁登場，吸引全國310名選手參賽。記者劉學聖／攝影

永續 海洋 餐飲

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