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一座建築拿下三獎 全球佛教聯合會館獲2026城市工程品質金質獎

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
全球佛教聯合會館榮獲2026城市工程品質金質獎，一舉囊括建築、室內裝修及景觀工程三項殊榮，展現整體工程品質。圖／全球佛教聯合會提供
全球佛教聯合會館榮獲2026城市工程品質金質獎，一舉囊括建築、室內裝修及景觀工程三項殊榮，展現整體工程品質。圖／全球佛教聯合會提供

一座建築一次拿下三座金質獎，位於屏東縣潮州鎮的全球佛教聯合會館，在2026城市工程品質金質獎頒獎典禮中傳出佳音，同時囊括「其他類建築」、「室內裝修工程類」及「景觀工程類」三項獎項，從建築本體、室內空間到戶外景觀，全面獲得專業肯定，成為今年獎項的一大亮點。

2026城市工程品質金質獎在高雄市漢神巨蛋舉行頒獎典禮。全球佛教聯合會館三項獎項分別由前台灣佛教總會理事長宏安長老尼、中華佛教比丘尼協進會理事長常露法師，以及屏東縣佛教會理事長見引法師代表領獎；徹宗長老、一靜法師、章引法師及竑騰營造股份有限公司總經理簡誠漢也陪同出席，共同見證這項榮耀。此次三項金質獎，分別從不同角度肯定全球佛教聯合會館的整體工程成果。建築本體以莊嚴、開闊的空間設計為特色，將佛教文化精神融入現代建築語彙；室內空間則透過格局、材質、光線及細節配置，營造寧靜、莊嚴的宗教氛圍。

全球佛教聯合會館此次「一館三獎」，不僅肯定建築、室內與景觀工程的整體品質，也讓佛教文化與現代建築美學有了更多交會。未來會館除作為佛教交流與弘法的重要場域，也將透過建築、景觀及空間美學，呈現宗教文化與現代設計融合的另一種可能。

位於屏東潮州的全球佛教聯合會館獲得2026城市工程品質金質獎三項大獎。圖／全球佛教聯合會提供
位於屏東潮州的全球佛教聯合會館獲得2026城市工程品質金質獎三項大獎。圖／全球佛教聯合會提供

全球佛教聯合會館代表出席2026城市工程品質金質獎頒獎典禮，三項獲獎成果獲得專業肯定。圖／全球佛教聯合會提供
全球佛教聯合會館代表出席2026城市工程品質金質獎頒獎典禮，三項獲獎成果獲得專業肯定。圖／全球佛教聯合會提供

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