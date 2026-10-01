美濃菜市場沒公廁又影響交通 九成攤商不願意遷移

高雄市美濃臨時攤販集中市場交通紊亂，衛生條件不佳等問題困擾地方多年，議員林義迪今日總質詢指出，地方民眾針對美濃市場問題已經反映很久，市府應設法改善。經發局長廖泰翔表示，已找到三處用地，約九成攤商仍希望留在原址營業，等新場地規畫好，將與攤商進一步研商以提高進駐意願。

美濃市場位處中正路，鄰近美濃溪，最熱鬧的傳統市場與露天攤販集中地，不過交通及景觀凌亂，警方常接獲檢舉。

議員林義迪說，美濃臨時攤販市場妨礙交通，警方若常開單又會引發爭議，更出現民眾隨地便溺亂象，有礙觀瞻，應設法覓地蓋新市場，提供公廁給大眾使用。

經發局長廖泰翔答詢表示，經發局已經在菜市場周遭找到三處用地，包括停車場用地、公園用地及私有土地，美濃臨時市場現有攤商97人，在經發局與攤商初步洽詢後，約九成攤商希望留在目前的攤集場繼續營業，等新土地規畫好再來跟攤商討論，以提高移置及進駐意願。