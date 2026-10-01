高雄肉品市場轉型停止屠宰　市府協助從業人員就職

高雄肉品批發市場將於明年3月31日停止拍賣與屠宰業務，場內從業人員後續工作安排，市府農業局洽詢鳳山與岡山肉品批發市場等就業機會，協助從業人員掌握職缺、順利銜接工作。

高雄肉品批發市場位於三民區民族一路與大昌路口，1966年啟用至今滿60年，為兼顧都市發展與肉品產業高值化需求，將於明年3月31日停止拍賣與屠宰業務，部分土地將轉型規劃為南部區域肉品加工冷鏈物流中心。

針對高雄肉品批發市場拍賣與屠宰從業人員後續工作安排，市府農業局今天新聞稿表示，已洽詢鳳山與岡山肉品批發市場，及高雄市相關合法肉品業者提供就業機會，確保屠宰從業人員儘早掌握職缺資訊、順利銜接後續工作。

農業局表示，日前已邀集鳳山、岡山肉品市場屠宰業者召開協調會議，現有屠宰業者均表示有接收高雄肉品屠宰從業人員的高度意願。

農業局指出，針對拍賣與屠宰從業人員的工作機會資訊，已正式發函予「高雄市屠宰業職業工會」，協助轉知所屬會員，讓高雄肉品市場有意願轉職或持續從事肉品產業的從業人員，能充分掌握職缺資訊與聯絡管道。

如有其他職涯需求，農業局表示，也已協調勞工局適時提供就業或轉職協助。此外，鳳山及岡山肉品批發市場已開設專線，專人協助高雄肉品市場承銷人能快速辦理承銷人許可證等相關業務，相關資訊農業局也函文給業者及公會。